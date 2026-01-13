La OMS dice que bajos impuestos hacen más asequibles las bebidas azucaradas y el alcohol

Foto de archivo de jarras de cerveza en Londres

Las bebidas azucaradas y el alcohol no están suficientemente gravados y siguen siendo asequibles, lo que ‍dificulta la lucha ⁠contra los problemas crónicos de salud causados por estas bebidas, según dos informes de la Organización Mundial de la Salud.

La OMS ha pedido en varias ocasiones en los últimos años que se aumenten los impuestos sobre el alcohol y las bebidas azucaradas, con el argumento de que ello ayudaría a reducir el consumo de estos productos, ‌que contribuyen a enfermedades como la diabetes, ⁠así como a recaudar fondos en ⁠un momento en que la ayuda al desarrollo disminuye y la deuda pública aumenta.

Según un informe de la ‍OMS, las bebidas azucaradas se han vuelto más asequibles en 62 países en 2024 en ⁠comparación con 2022. En un ‌informe separado, la agencia de salud dijo que la cerveza se ha vuelto más asequible en 56 países durante el mismo período.

"Los impuestos sanitarios no son una bala de plata, y no son sencillos. ‌Pueden ser ‌políticamente impopulares y suscitar la oposición de poderosas industrias con grandes bolsillos y mucho que perder, pero muchos países han demostrado que, cuando se hacen bien, son una poderosa herramienta para ​la salud", dijo el Director General de la OMS, Tedros Ghebreyesus.

El año pasado, el organismo sanitario puso en marcha una iniciativa para impulsar a los países a aumentar los precios de las bebidas azucaradas, el alcohol y el tabaco en un 50% en los próximos 10 años mediante ‍impuestos.

La OMS espera que la iniciativa fiscal recaude 1 billón de dólares de aquí a 2035, basándose en datos de impuestos sanitarios en países como Colombia y Sudáfrica.

Productores de refrescos como Coca-Cola y PepsiCo, y Mondelez, que ​elabora las galletas Oreo, se han enfrentado al escrutinio del Secretario de Salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr., ​que ha impulsado la agenda "Make America Healthy Again", recomendando a los consumidores que eviten los alimentos altamente ⁠procesados y coman más proteínas y menos azúcar para conseguir una dieta sana.

Con información de Reuters