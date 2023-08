Zelenski aseguró que no entiende a Lula y le reprochó no estar trayendo la paz

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que no comprende la postura de su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y le reprochó no estar creando las condiciones para un acuerdo de paz en la guerra con Rusia, luego de que la semana pasada el líder del PT afirmara que Moscú y Kiev no tienen interés en sentarse a negociar.

"El presidente Lula tiene experiencia, pero no le entiendo muy bien (...) Las declaraciones de Lula no traen paz alguna", dijo Zelenski desde Kiev durante una entrevista colectiva con varios medios latinoamericanos, informó la agencia de noticias Europa Press.

En ese sentido, expresó que a pesar de que cree que Lula "tiene su propia opinión" acerca del conflicto, al mismo tiempo parece ser el único líder internacional que asume las hipótesis del presidente ruso, Vladimir Putin.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Solo Putin y Lula hablan sobre la seguridad de Rusia, sobre las garantías de seguridad que se tienen que dar a Rusia", dijo Zelenski, quien se preguntó por qué Brasil, "un país pacífico", tiene que estar de acuerdo con la narrativa del presidente ruso, que no difiere, según el mandatario ucraniano, de cualquier "colonizador".

Para Zelenski, su par de Brasil está "mal informado" y manipulado por la narrativa de Putin y por la agencia de noticias rusa Sputnik, censurada en Europa luego de que estallara la guerra entre Rusia y Ucrania el 24 de febrero de 2022.

"Miente, manipula, desinforma constantemente. Está matando a nuestros niños y violando a nuestras mujeres. Sinceramente, si el presidente Lula me quiere decir algo, que se siente y que me lo diga y creo que acabamos con todo esto", dijo.

"Honestamente, creía que él tenía una comprensión más amplia del mundo", reprochó Zelenski siempre en referencia al líder brasileño.

El jefe del Estado ucraniano manifestó, por otra parte, que confía en poder reunir al mayor número de naciones latinoamericanas en la próxima cumbre global en la que tiene previsto presentar su plan de paz.

Brasil es uno de los países, junto a China y una coalición de Estados africanos, que ha presentado una alternativa de paz a Kiev. Hasta ahora, todas las iniciativas han sido rechazadas por Ucrania por considerar que no cumplen con las condiciones previstas para sentarse a negociar, entre ellas la devolución de las fronteras de antes de 2014, lo que incluye a la península de Crimea, en el sur del país.

Durante la reunión, Zelenski exigió a Latinoamérica serle útil y brindarle a Ucrania ayuda y respaldo.

“No todos los Estados pueden ayudarnos con armas, por legislación o porque no las tienen”, dijo, e indicó que la ayuda humanitaria conforma uno de los campos en que los Gobiernos de América Latina pueden serle útiles a Ucrania.

Zelenski volvió a invitar a los países latinoamericanos a apoyar la llamada Fórmula de Paz ucraniana, debatida por unos 30 países, en una cumbre que se desarrolló el sábado pasado en Arabia Saudita, en la que Rusia no fue invitada.

A la cita, que tuvo lugar en la ciudad de Yeda, a orillas del mar Rojo, acudieron potencias emergentes cercanas a Moscú, como China, India y Sudáfrica.

La reunión concluyó tras varias horas de discusiones a puerta cerrada sin ninguna declaración final.

Según Zelenski, la delegación ucraniana buscó impulsar su "plan de paz" de diez puntos, que incluye recuperar todos los territorios ocupados por Rusia, incluido Crimea.

Pero Celso Amorim, asesor de asuntos internacionales del presidente Lula, subrayó que "cualquier negociación real" debía "incluir a todas las partes".

Con información de Télam