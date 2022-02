Estados Unidos envía soldados a Polonia y recrudece la tensión en Ucrania

Según funcionarios estadounidenses, Rusia ya habría desplegado el 70% de las fuerzas para invadir Ucrania. De todos modos, siguen reforzando militarmente a sus aliados de Europa del Este.

Según informaron funcionarios estadounidenses este domingo, Rusia estaría intensificando las tareas para invadir Ucrania y habría desplegado el 70% de las fuerzas que necesitaría para instalarse. Con la concentración de 110.000 soldados en las fronteras con Ucrania, Rusia podría tener capacidad suficiente para lanzar una ofensiva en 15 días, aunque Estados Unidos ya envió tropas a la zona.

Los funcionarios, que pidieron que sus identidades no sean reveladas, reiteraron lo que ya plantearon públicamente otras autoridades de Estados Unidos en las últimas semanas: que la inteligencia del país que gobierna Joe Biden aún no tiene certeza de si el presidente ruso, Vladimir Putin, está decidido a pasar a la ofensiva.

En esa línea, además de la advertencia, Estados Unidos sigue reforzando militarmente a sus aliados en Europa del Este: según consignaron las agencias de noticias Reuters y AP, este domingo aterrizó un avión con tropas estadounidenses en un aeropuerto ubicado en el sureste de Polonia, a unos 90 kilómetros de la frontera con Ucrania.

Si bien la propia Presidencia ucraniana consideró que las posibilidades de alcanzar una "solución diplomática" a la crisis con Rusia son "considerablemente superiores" a las de una "escalada" militar, desde Estados Unidos apuntan a que la invasión sería inminente y que una solución diplomática es imposible, aunque no puedan probar que Putin quiere dar ese paso.

Al ir creciendo la tensión por las acusaciones estadounidenses, Rusia negó tener planes para invadir a Ucrania, pero aprovechó la ocasión para exigir por escrito a Estados Unidos garantías de que la exrepública soviética no ingresará en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), como desea Kiev. La respuesta de Estados Unidos fue rechazar dicha exigencia.

Los funcionarios estadounidenses que hablaron este domingo con la prensa dijeron que, hace dos semanas, un total de 60 batallones del ejército ruso se posicionaron al norte, este y sur de Ucrania, particularmente en la península de Crimea. De hecho, Biden dispuso enviar tropas estadounidenses a Polonia para proteger a los miembros de la OTAN.

Este sábado, los diarios The New York Times y The Washington Post hicieron lo propio al compartir que funcionarios advirtieron que una invasión rusa a gran escala podría resultar en la "veloz" captura de Kiev, la capital de Ucrania, y provocar hasta 50.000 muertos. De todos modos, los diarios aclararon que los funcionarios no explicaron cómo se habían hecho esos cálculos.

Mientras tanto, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunirá este lunes en Moscú con el mandatario ruso y el martes en Kiev con su par ucraniano, Volodimir Zelensky, para discutir la crisis.