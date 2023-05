El gobernador de Florida DeSantis oficializa su precandidatura a la Casa Blanca por los republicanos

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó hoy la documentación para participar de las primarias del Partido Republicano de cara a las elecciones presidenciales de 2024 en Estados Unidos, en las que deberá disputarse la candidatura con el exmandatario Donald Trump.

DeSantis presentó los documentos ante la Comisión Federal Electoral, informaron los diarios estadounidense The New York Times y The Washington Post.

DeSantis mantendrá por la tarde una conversación en Twitter Spaces -el servicio de chats de audio de la red social- con el director ejecutivo de la plataforma, Elon Musk, a partir de las 18 (19 de Argentina) para presentar su candidatura, según anunció ayer el propio Musk.

"Voy a entrevistar a Ron DeSantis y tiene un gran anuncio que hacer", confirmó el magnate sudafricano.

La conversación estará moderada por el empresario vinculado al sector tecnológico David Sacks, quien anteriormente se mostró partidario de DeSantis y cercano a Musk.

Tras finalizar el evento, el equipo de campaña lanzará el primer video de la postulación de DeSantis, quien desde el próximo jueves emprenderá una gira por distintas ciudades del país.

Luego, tiene previsto dar una entrevista a la cadena Fox News, según The Washington Post.

El principal rival de DeSantis, de 44 años, para las primarias republicanas parece ser Trump, de 76 años, quien es señalado como favorito en las encuestas, después de que en noviembre confirmara que aspira a presentarse a los comicios del 5 de noviembre de 2024.

Además de Trump, otras destacadas figuras republicanas como la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley, el senador negro Tim Scott, el exgobernador del estado de Arkansas Asa Hutchinson y el empresario Vivek Ramaswamy ya han confirmado su candidatura, aunque los sondeos les dan menos del 5% de los votos.

Por su parte, el presidente demócrata Joe Biden anunció a finales de abril que aspiraría a la reelección para así poder "terminar el trabajo" iniciado en 2020, cuando logró desbancar a Trump de la Casa Blanca.

El camino de DeSantis y Trump vuelve a cruzarse, esta vez como rivales. El gobernador, al frente de Florida desde 2018, entró en la campaña aquel año siendo un congresista casi desconocido, pero el apoyo del entonces mandatario le permitió alcanzar una victoria ajustada.

DeSantis ha ido ocupando su propio espacio con políticas muy conservadoras en asuntos como la educación, el aborto o la inmigración.

El revuelo causado por algunas de sus medidas le ha brindado una enorme atención mediática más allá de las fronteras de Florida.

Trump lleva semanas multiplicando las críticas y burlas a su rival en sus redes sociales y en sus mítines, mientras DeSantis contraatacó de manera más sutil, recordando lo que más le duele al ahora enconado rival: su derrota en las últimas presidenciales a manos de Biden.

El candidato elegido por los republicanos enfrentará en noviembre de 2024 a la persona designada por el Partido Demócrata.

La escritora Marianne Williamson y un sobrino del asesinado exmandatario John Fitzgerald Kennedy, el antivacunas Robert Kennedy Junior, son por ahora los únicos candidatos más allá de Biden, con posibilidades casi nulas de desplazar al actual presidente y lograr así la investidura.

Con información de Télam