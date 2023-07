DeSantis dice que ayudaría a Trump si es condenado y él proclamado presidente

El gobernador de Florida y candidato a las primaras republicanas, Ron DeSantis, deslizó hoy que evitaría un eventual encarcelamiento de Donald Trump si la Justicia y le impide competir en las elecciones de 2024 y él es elegido presidente de Estados Unidos.

"Haré lo correcto para el país. No creo que sea bueno para el país que un expresidente de casi 80 años vaya a prisión. No parece que sea algo bueno", expresó DeSantis durante una entrevista en un podcast recogida por el portal de noticias The Hill.

DeSantis comparó esta hipotética situación con lo ocurrido a finales de la década de los 70, cuando el presidente Gerald Ford indultó a su predecesor Richard Nixon por el caso Watergate, el mayor escándalo político de la historia de Estados Unidos por espionaje y robo de documentos.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

El funcionario dijo que la decisión de Ford provocó malestar entre la sociedad y la oposición política, aunque reconoció que permitió que el país avanzara.

"El país quiere un nuevo comienzo", sentenció DeSantis, citado también por la agencia de noticias Europa Press.

Estas declaraciones del principal rival de Trump para liderar las aspiraciones republicanas a la Casa Blanca se dan en un momento en que Trump, amplio favorito en las encuestas, podría enfrentarse a cargos adicionales por su desempeño en el asalto al Capitolio de enero de 2021, cuando incitó a sus seguidores a vandalizarlo.

Además, tiene abiertas otras causas, incluido un supuesto caso de soborno a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels y otro por retención deliberada de documentos clasificados en su mansión de Mar-a-Lago, en Florida.

Trump afirmó ayer que su equipo de abogados mantuvo una "reunión productiva" con funcionarios del Departamento de Justicia, después de que se confirmara que era investigado por esa insurrección que llegó a causar un estrépito sin precedentes en la democracia del país.

El magnate ultraderechista aseguró que su equipo de abogados lo defendió y que no hizo "nada malo" ese día, cuando sus fanáticos irrumpieron en el Congreso para impedir la certificación de la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020 porque, al igual que él, consideraban que hubo fraude.

Trump dijo en una publicación en su red social Truth Social que fue asesorado por "muchos abogados" y que una acusación en su contra "solo destruiría aún más el país".

Trump recibió la semana pasada una carta del fiscal especial Jack Smith en la que se le comunicaba que estaba siendo objeto de una investigación por la embestida.

El fiscal investiga los intentos para anular las elecciones de 2020 que condujeron al ataque en el Capitolio de Estados Unidos, incluida la presentación de pruebas falsas en los estados que Trump perdió y una campaña de presión contra su entonces vicepresidente, Mike Pence, para tratar de anular los comicios cuando se confirmó el triunfo de Biden.

Trump aseguró en su momento que la pesquisa de Smith era una "caza de brujas" relacionada con sus aspiraciones de volver al poder y un "completo y total uso de la aplicación de la ley como arma política".

Una comisión parlamentaria, disuelta a principios de año por la nueva mayoría republicana en la Cámara baja, afirmó que había enardecido a sus partidarios antes del ataque y "falló en su deber de comandante en jefe".

En su informe final hecho público en diciembre de 2022, la comisión concluyó que Donald Trump no debería volver a ocupar un cargo público.

Esta es ya la segunda ocasión en la que se enfrenta a posibles cargos presentados por el equipo de Smith, quien lideró la investigación por la mala gestión de documentos clasificados de la Casa Blanca incautados en la mansión de Trump en Mar-a-Lago, situada en el estado de Florida.

Ese juicio comenzará en mayo de 2024, en plena campaña electoral a la Casa Blanca, según determinó la semana pasada la jueza Aileen Cannon.

Trump, declarado en mayo de este año responsable de agresión sexual y difamación en un caso ocurrido en 1996, también está imputado en otro de fraude en Nueva York, relacionado con supuestos pagos de dinero para silenciar a Daniels, con la que tuvo una relación extramatrimonial.

Con información de Télam