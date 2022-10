Primera ministra británica destituyó al ministro de Finanzas

La primera ministra británica, Liz Truss, destituyó hoy al ministro de Finanzas, Kwasi Kwarteng, luego de las turbulencias registradas en los mercados provocadas por un polémico plan económico elaborado por ambos.

"Me ha pedido que me haga a un lado como su ministro de Finanzas. He aceptado", escribió Kwarteng en una carta dirigida a Truss y publicada en su cuenta de Twitter.

La crisis en el Gobierno británico pareciera no acabar con la salida del gabinete del liberal Kwarteng, y cada vez se menciona con más fuerza en corrillos y medios de comunicación la posibilidad de que la próxima en seguir su camino sería la propia Truss, cada vez más cuestionada incluso desde el oficialista Partido Conservador, consignaron medios locales.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La inestabilidad política de los últimos días pesó sobre la libra esterlina, que perdió un 1,10% frente al dólar, hasta 1,1199 dólares, y un 0,57% frente al euro, hasta 86,83 peniques.

Truss hablará hoy al país para referirse a la destitución de Kwarteng en un clima de tensión y crisis de confianza cuyas consecuencias son impredecibles.

Con información de Télam