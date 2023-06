Otro aliado de Boris Johnson deja su banca en el Parlamento tras la renuncia del exlíder británico

El diputado británico Nigel Adams anunció hoy que renuncia a su banca, siguiendo los pasos de su amigo y aliado, el ex primer ministro Boris Johnson, y de la antigua ministra de Cultura Nadine Dorries, en un cimbronazo que golpea al interior del Partido Conservador y a su líder, el premier Rishi Sunak.

"Informé de mi retirada como diputado con efecto inmediato. Ha sido un honor representar al área donde me crié y me eduqué y quiero dar las gracias a mis votantes por el maravilloso respaldo que me han concedido desde 2010", manifestó Adams en Twitter.

La decisión sigue la de Johnson, que anunció la renuncia a su cargo de diputado y culpó de ello a la comisión parlamentaria que investiga el "partygate", las fiestas celebradas en la residencia oficial de Downing Street, en las que se incumplieron las restricciones que existían por la pandemia del coronavirus.

El antiguo jefe de Gobierno sigue siendo objeto de una investigación un año después de haber dimitido de su cargo como primer ministro, tras perder el apoyo de su propio Partido Conservador a raíz de incesantes escándalos, indicó la agencia de noticias AFP.

Johnson, de 58 años, informó que dimitía con efecto inmediato, misma decisión que comunicó horas antes otra de sus aliadas, su antigua ministra de Cultura Nadine Dorries.

Ante esto, Sunak, en el poder desde octubre, deberá enfrentarse a pruebas electorales para reemplazar a los diputados, ya que en la política británica no asume un suplente, sino que se convoca a comicios para elegir nuevos representantes de los escaños que quedan vacantes.

Estas elecciones se anuncian difíciles para los conservadores, que están en su punto más bajo en las encuestas tras 13 años en el poder y registraron importantes retrocesos en mayo, durante los comicios locales celebrados en Inglaterra.

La "número dos" del principal partido de la oposición, la laborista Angela Rayner, acusó hoy de "cobarde" a Johnson por dejar su lugar en la Cámara de los Comunes antes de que se publiquen las conclusiones del comité que investiga si mintió sobre la fiestas durante la pandemia.

"Se podría haber defendido, podría haber apelado a sus electores y luchado contra la suspensión, y decidió que no va a hacerlo porque sabe lo que hizo mal", afirmó en declaraciones a la cadena BBC.

"Este es simplemente otro caso de Boris Johnson no aceptando la responsabilidad por sus acciones", fustigó la dirigente.

Con información de Télam