Suecia autoriza una protesta en la que se quemará una Torá y una Biblia

La Policía de Suecia autorizó hoy la realización de una protesta mañana ante la embajada de Israel en Estocolmo, donde los organizadores tienen previsto quemar una Biblia y una Torá, en una decisión condenada por Israel y por organizaciones judías.

Los organizadores quieren destruir los textos religiosos en respuesta a la quema de un Corán en junio delante de la Gran Mezquita de Estocolmo, según la solicitud enviada a la Policía, en la que se agrega que la protesta, prevista entre las 13 y 14 (entre las 7 y 8 en la Argentina), es una muestra de apoyo a la libertad de expresión.

La Policía precisó que, en sintonía con la legislación sueca, otorgaron un permiso para un acto público y no específicamente para las actividades previstas.

"La Policía no emite permisos para quemar varios textos religiosos, la Policía otorga permisos para reuniones públicas y para expresar una opinión", afirmó Carina Skagerlind, encargada de prensa de la fuerza de la capital.

"Es una distinción importante", agregó, citada por la agencia de noticias AFP.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, fue uno de los altos representantes del país que condenó la decisión.

"Condeno de forma inequívoca el permiso dado en Suecia para quemar libros sagrados", dijo Herzog y remarcó que condena igualmente la reciente quema de un ejemplar del Corán, "sagrado para los musulmanes de todo el mundo".

Yaakov Hagoel, presidente de la Organización Sionista Mundial, dijo que esta autorización no es "libertad de expresión, sino antisemitismo".

"Permitir la profanación de textos sagrados no es un ejercicio de libertad de expresión, sino una flagrante incitación", agregó, recogido por el diario israelí The Times of Israel y replicado por la agencia de noticias Europa Press.

Por su parte, el premier israelí, Benjamin Netanyahu, declaró que "Israel considera con mucha severidad esta decisión vergonzosa".

Esto se produce luego de que el 28 de junio pasado un refugiado iraquí residente en Suecia quemara algunas páginas del Corán delante de la Gran Mezquita de Estocolmo, coincidiendo con la celebración del Aid al Adha, una importante fiesta del calendario musulmán, lo que generó indignación en muchos países.

El miércoles último, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU adoptó una resolución que condena la quema de coranes y otros actos de odio religioso.

El texto aprobado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluye una condena a "toda apología y manifestación de odio religioso, incluidos actos recientes, públicos y premeditados, que hayan supuesto una profanación del Corán", al tiempo que reclama que los países aprueben leyes para juzgar a los responsables de este tipo de actos.

Con información de Télam