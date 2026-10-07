En el marco de las protestas estudiantiles que recorren todo Francia en los últimos días, el intendente de Saint Denis, Bally Bagayoko, fue noticia al interponerse entre una patota policial y un grupo de estudiantes que estaban siendo reprimidos por la fuerza de seguridad. Es francés y de familia maliense, además de ser el primer alcalde de La Francia Insumisa (LFI), el partido de Jean-Luc Melenchón.

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París está hundida en un sinfín de protestas desde hace varios días. Las movilizaciones, dirigidas por estudiantes secundarios y universitarios, denuncian falta de recursos, personal y mejores condiciones en los establecimientos educativos. Desde el partido del presidente Emmanuel Macron, quien está pronto a dejar el poder después de 10 años al frente, respondieron con una brutal represión que ya dejó cientos de heridos.

Bagayoko decidió participar de la marcha del martes 6 de octubre y respaldar públicamente los reclamos de los jóvenes, aunque también llamó a mantener las manifestaciones de manera pacífica. Su presencia adquirió una dimensión política mayor porque es el primer alcalde en posicionarse de esa manera, además de ser el primer alcalde de LFI al frente de una ciudad francesa de más de 100.000 habitantes. El funcionario intentó frenar el avance de los agentes y recibió gas lacrimógeno en los ojos, en una escena que rápidamente se viralizó y que profundizó las críticas al gobierno y a la centroderecha francesa.

De los barrios obreros a la alcaldía de Saint-Denis

Bagayoko nació en 1973 en Levallois-Perret, en la periferia de París, y es hijo de padres de origen maliense. Creció en los barrios populares del norte de Saint-Denis y comenzó a trabajar cuando tenía apenas 15 años, como vendedor en el mercado central. Desde entonces se interesó por la política y la lucha contra el racismo, además de participar en distintas organizaciones juveniles.

Su militancia comenzó en SOS Racismo y también tuvo una participación en el movimiento estudiantil. Más tarde se incorporó al Partido Comunista Francés, espacio con el que desarrolló durante casi dos décadas su carrera municipal y llegó a ocupar el cargo de teniente de alcalde (en criollo, secretario del Intendente). En 2012 se acercó al Frente de Izquierda impulsado por Jean-Luc Mélenchon y posteriormente terminó integrado a La Francia Insumisa, la principal fuerza de la izquierda radical francesa.

Fuera de la política, Bagayoko también construyó una identidad fuertemente ligada a Saint-Denis a través del deporte. Fue entrenador de básquet en un club local y todavía mantiene esa actividad con chicos de la ciudad. Su salto definitivo a la alcaldía se produjo en marzo de 2026, cuando ganó las elecciones municipales en primera vuelta con el 50,77% de los votos, al frente de una coalición que incluyó a La Francia Insumisa y al Partido Comunista. Su victoria tuvo un fuerte impacto nacional porque se convirtió en el primer alcalde negro y musulmán.

Saint-Denis es una ciudad de alrededor de 115.000 habitantes y forma parte del departamento de Seine-Saint-Denis, identificado como uno de los territorios más pobres de Francia y con una fuerte presencia de población inmigrante. La ciudad, ubicada inmediatamente al norte de París, también tiene una enorme importancia política para LFI porque la formación obtuvo allí algunos de sus mejores resultados electorales en las presidenciales de 2022.