Fuerzas rusas matan en Ucrania a un periodista estadounidense, dice la policía de Kiev

Un periodista estadounidense murió hoy y otro resultó herido por disparos de soldados rusos en una localidad al norte de la capital de Ucrania, informó la policía.

El periodista muerto se llamaba Brent Renuad, de 51 años, y era corresponsal del diario The New York Times, dijo el jefe de la Policía de la Región de Kiev, en Facebook.

El jefe policial no identificó al periodista herido, pero dijo que también era estadounidense.

The New York Times dijo en un comunicado que Renaud no estaba en una tarea asignada por el diario.

Una colega del periodista muerto, Anna Ahronheim, dijo que recibió un tiro mortal en el cuello luego de cruzar un puesto de control en Irpin.

"Dos periodistas estadounidenses fueron a filmar la salida de refugiados de Irpin cuando fueron baleados luego de cruzar un puesto de control", tuiteó la corresponsal del diario israelí Jerusalem Post.

"El periodista del NYT (no quiero tuitear su nombre) fue baleado en el cuello y murió. Su colega fue herido pero lo evacuaron a un hospital", agregó.

La agencia de noticias francesa AFP dijo que vio el cuerpo del periodista muerto.

Los dos hombres fueron alcanzados por las balas mientras circulaban en coche con un civil ucraniano, dijo a AFP un médico voluntario que trató a las víctimas.

El civil también fue herido, agregó el médico voluntario, Danylo Shapovalov.

En Irpin hay fuertes combates entre fuerzas ucranianas y rusas.

Con información de Télam