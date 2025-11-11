Fuerzas rusas irrumpen al estilo "Mad Max" en golpeada ciudad ucraniana de Pokrovsk: video

Soldados rusos entran en la ciudad asediada de Pokrovsk, Ucrania, en esta captura de pantalla obtenida de un video en las redes sociales

11 nov (Reuters) -Rusia dijo el martes que sus fuerzas entraron en las ciudades de Pokrovsk y Kupiansk, en el este de Ucrania, y en un video se pudo ver a soldados rusos entrando en la primera localidad montados en motos e, incluso, sobre techos de autos y furgonetas destrozados.

Moscú afirma que la toma de Pokrovsk, apodada "la puerta de Donetsk" por los medios rusos, le daría una plataforma para dirigirse hacia el norte, hacia las dos mayores ciudades que quedan bajo control ucraniano en la región de Donetsk: Kramatorsk y Sloviansk.

Rusia lleva más de un año amenazando Pokrovsk, utilizando un movimiento de pinza para intentar rodearla y amenazar las líneas de suministro, en lugar de los mortíferos asaltos frontales que empleó para capturar la ciudad de Bajmut en 2023.

Los militares ucranianos dijeron que unos 300 soldados rusos estaban ahora dentro de Pokrovsk y que Moscú intensificó los esfuerzos para conseguir más tropas en los últimos días, utilizando la densa niebla para cubrirse.

Los blogueros de guerra rusos publicaron el martes un video que mostraba lo que decían que eran fuerzas rusas entrando en Pokrovsk por una carretera envuelta en la niebla, en lo que algunos usuarios de Telegram dijeron que parecían escenas de la película de acción de 1979 "Mad Max", que se desarrolla en un paisaje postapocalíptico.

El video mostraba a las fuerzas rusas en motocicletas y en una extraña variedad de autos y otros vehículos. Muchos vehículos, a los que les faltaban puertas y ventanas, circulaban por una carretera sembrada de escombros mientras los soldados miraban. Algunos soldados rusos estaban sentados en el techo de un vehículo destrozado. Junto a la carretera se vio un dron.

Reuters pudo confirmar que la ubicación del video era Pokrovsk por el trazado de la carretera, las señales, la torre de servicios públicos y los árboles que se veían, que coincidían con imágenes de archivo y por satélite de la zona. Reuters no pudo verificar de forma independiente la fecha de la grabación.

Moscú y Kiev han dado diferentes versiones de la batalla de Pokrovsk: Moscú lleva días afirmando que la ciudad está cercada, mientras que Kiev negó que Moscú controle la ciudad y afirmó el lunes que aún podía abastecer a la vecina Myrnohrad.

Con información de Reuters