Pfizer anunció que en marzo tendrá una vacuna anti-Covid enfocada en la variante Ómicron

El laboratorio estadounidense Pfizer anunció hoy que espera tener lista para marzo una vacuna contra la Covid-19 adaptada a la variante Ómicron, para lo cual "la fábrica ya empezó a producir".

Lo informó el director ejecutivo de la compañía, Alberto Bourla, a la televisora CNBC, según la agencia de noticias AFP.

"No sé si lo necesitaremos, no sé si se utilizará, ni cómo, pero estaremos listos; esperamos poder llegar a un producto que proteja mucho mejor contra las infecciones en particular, porque la protección contra hospitalizaciones y casos graves es bastante razonable con las vacunas actuales si ha recibido la tercera dosis", detalló Bourla.

Sin embargo, se necesitan más estudios para determinar si es necesaria una cuarta dosis, algo que ya se aplica en Israel y en Chile.

"No sé si hay necesidad de una cuarta dosis de refuerzo, pero tiene que probarse. Nosotros haremos experimentos", agregó.

El ejecutivo indicó a fines de noviembre que su empresa ya había comenzado a trabajar en una nueva versión de la vacuna dirigida más específicamente a contener la variante ómicron.

Por su parte, el director general del laboratorio estadounidense Moderna, Stéphane Bancel, indicó que la empresa también trabaja en una dosis de refuerzo dirigida a atacar Ómicron. "Estamos discutiendo con líderes de salud pública de todo el mundo para decidir cuál creemos que es la mejor estrategia para el posible refuerzo para el otoño de 2022. Creemos que contendrá Ómicron", dijo Bancel al medio local CNBC.

Con información de Télam