EEUU completa las primeras ventas de petróleo venezolano por 500 millones de dólares: funcionario

Imagen de archivo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca.

Por Jarrett ‍Renshaw

WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Estados Unidos completó las primeras ‍ventas de ⁠petróleo venezolano que forman parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington, dijo el ‌miércoles a Reuters ⁠un funcionario ⁠estadounidense.

Se esperan más ventas en los próximos días y ‍semanas, agregó el funcionario.

Los ingresos de ⁠las ventas iniciales ‌de petróleo -valorados en unos 500 millones de dólares- se mantienen en cuentas bancarias controladas ‌por ‌el Gobierno estadounidense, según un funcionario, que se refirió a una orden emitida el viernes.

La ​cuenta principal se encuentra en Qatar, según una fuente de la industria familiarizada con el plan. El país representa un ‍lugar neutral donde los fondos pueden moverse con la aprobación de Estados Unidos y sin riesgo de ​incautación, agregó la fuente.

Semafor informó por primera vez ​de que las ventas se habían completado.

Con información de Reuters