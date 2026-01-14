EEUU completa las primeras ventas de petróleo venezolano por 500 millones de dólares: funcionario

Por Jarrett Renshaw
WASHINGTON, 14 ene (Reuters) - Estados Unidos completó las primeras ventas de petróleo venezolano que forman parte de un acuerdo de 2.000 millones de dólares alcanzado a principios de mes entre Caracas y Washington, dijo el miércoles a Reuters un funcionario estadounidense.
Se esperan más ventas en los próximos días y semanas, agregó el funcionario.
Los ingresos de las ventas iniciales de petróleo -valorados en unos 500 millones de dólares- se mantienen en cuentas bancarias controladas por el Gobierno estadounidense, según un funcionario, que se refirió a una orden emitida el viernes.
La cuenta principal se encuentra en Qatar, según una fuente de la industria familiarizada con el plan. El país representa un lugar neutral donde los fondos pueden moverse con la aprobación de Estados Unidos y sin riesgo de incautación, agregó la fuente.
Semafor informó por primera vez de que las ventas se habían completado.
