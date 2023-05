Perú declaró a AMLO “persona non grata” y él le agradeció

La comisión de Relaciones Exteriores del Congreso aprobó la iniciativa por mayoría por considerar “injerencia” las declaraciones del mandatario mexicano.

La relación entre Perú y México se tensa día a día desde que Dina Boluarte asumió el Ejecutivo, en diciembre pasado, tras la destitución de Pedro Castillo del Ejecutivo. Desde un primer momento, el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), lamentó la situación y consideró ilegítimo el Gobierno de Boluarte, por lo que se resiste a reconocerla como Presidenta y, además, a entregarle la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, mecanismo regional que integran también Chile y Colombia. “Está usurpando ese cargo”, manifestó AMLO la semana pasada. La reacción por parte del Congreso fue declararlo como “persona non grata” por mayoría desde la Comisión de Relaciones Exteriores, postura respaldada por el Ejecutivo.

La moción de orden del día fue votada este lunes por 11 votos a favor, uno en contra y 3 abstenciones. El documento exhorta al Ministerio del Interior y a la Cancillería para que lleven a cabo las “acciones necesarias” para que López Obrador no pise suelo peruano, al menos, durante el mandato de Boluarte. Según informó el portal Gestión, en el texto se rechaza a las “inaceptables declaraciones” de AMLO, lo que consideran “una vez más, una violación del principio de no injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna de otro Estado, recogido en la carta de la ONU, así como de las obligaciones jurídicas dispuestas en el acuerdo marco de la Alianza del Pacífico; ambas violaciones del derecho internacional, en perjuicio del Perú”.

La iniciativa fue planteada luego de que la semana pasada el mandatario mexicano le respondiera a Boluarte sus declaraciones en una entrevista en la que apuntó en contra suyo -por "injerencia", también-, como contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien ya se ganó la prohibición de entrada al país y el mote de “injerencista” por parte del Congreso en febrero pasado. “Ya que la señora me mencionó, le recordaría que le deje la presidencia al que ganó en una elección libre y democrática, a Pedro Castillo, que le deje la presidencia porque ella está usurpando ese cargo”, dijo el mexicano durante su rueda de prensa matutina.

La postura de López Obrador fue consecuente desde diciembre pasado cuando, en el marco de un juicio político, el ex presidente Castillo intentó cerrar el Congreso, intervenir la Justicia y convocar a elecciones ante el insistente asedio que vivió durante el año en el que gobernó. “Consideramos lamentable que, por intereses de las élites económicas y políticas desde el comienzo de la presidencia legítima de Pedro Castillo, se haya mantenido un ambiente de confrontación y hostilidad en su contra hasta llevarlo a tomar decisiones que le han servido a sus adversarios para consumar su destitución con el sui géneris precepto de ‘incapacidad moral’. Ojalá se respeten los derechos humanos y haya estabilidad democrática en beneficio del pueblo”, escribió, en ese momento, en sus redes sociales AMLO.

La situación de violencia que se desplegó desde entonces en el país andino, con más de 60 muertes a causa de la represión contra las protestas en defensa del expresidente, subieron el tono de la discusión bilateral. “Se la podemos (la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico) entregar a Chile, a Colombia y que ellos vean qué hacen, pero esta señora, con todo respeto, usurpadora, expulsó a nuestro embajador del Perú”, marcó López Obrador la semana pasada ante el reclamo de Boluarte.

Ahora, tras la declaración de “persona non grata” el mandatario mexicano volvió a la carga desde su conferencia de prensa matinal: “Para mí es un timbre de orgullo”, sostuvo. “(A Pedro Castillo) le inventan delitos, le fabrican delitos de corrupción y demás. Son cosas distintas. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente, deben restituirlo para que se haga un acuerdo y se convoque a elecciones generales lo más pronto posible, y que sea el pueblo del Perú el que decida”, opinó.

“Consideramos que no fue justo lo que hicieron los congresistas del Perú de destituir al presidente legítimo, al que eligieron los peruanos. No solo se quedaron con eso, sino que lo encarcelaron y está injustamente en la cárcel, ilegalmente”, remarcó y trajo a la memoria a las personas asesinadas: “Yo no puedo quedarme callado ante eso”, enfatizó.