Brujos peruanos vaticinan caída de Maduro y enfermedad de Trump en 2026

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, asisten a un saludo de fin de año a las fuerzas militares en La Guaira

‍Brujos y chamanes en Perú, reunidos en una playa limeña para un ‍ritual antes del ⁠Año Nuevo, presagiaron el lunes la caída del Gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro y una enfermedad grave de Donald Trump en el 2026.

Los chamanes colocaron sobre la arena una sábana de flores y ondearon fotografías de líderes mundiales, incluidos Trump, Maduro, ‌los presidentes Vladimir Putin de ⁠Rusia, Xi Jinping de ⁠China y Volodímir Zelenski de Ucrania, para realizar sus presagios con hojas de coca, ‍calaveras e incienso quemado.

"En 2026, vemos derrotado al señor Nicolás Maduro, ⁠y va salir huyendo ‌de Venezuela", dijo el chamán Juan de Dios García, vistiendo un poncho azul, sombrero negro y collar de semillas rojo y negro, en la playa ‌de Agua ‌Dulce del distrito Chorrillos.

A la orilla del Pacífico una docena de brujos con coloridos atuendos agitaron flores, antorchas y cruzaron espadas de metal ​sobre las fotografías de los líderes para sus predicciones.

"Estados Unidos que se prepare porque va caer enfermo de gravedad el señor Donald Trump", proclamó García.

En un horizonte más optimista, el chamán predijo el fin del conflicto ‍entre Rusia y Ucrania. "Veo que el conflicto (...) va a terminar, van a levantar la bandera de la paz", afirmó.

En el plano local, los brujos también dieron su visión ​sobre las elecciones generales de abril.

García manifestó que una mujer y hombre definirán la presidencia ​en un balotaje y vaticinó que la candidata de derecha Keiko Fujimori ganará ⁠los comicios. "La mujer sueña con gobernar Perú", destacó.

Con información de Reuters