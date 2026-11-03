Santiago Peña pidió la renuncia del presidente del Banco Central de Paraguay tras el escándalo de Ueno Bank

El jefe de Estado también informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso tratar un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar "el pago inmediato" a los ahorristas afectados.

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, pidió este martes la renuncia de Carlos Carvallo Spalding, titular del Banco Central, tras el escándalo en el Ueno Bank, que debió cerrar tras detectarse irregularidades en los índices mínimos de solvencia requeridos para su existencia. El mandatario, que anunció la decisión a través de su cuenta de X, advirtió además que impulsará una ley para utilizar el Fondo de Garantía y devolverle sus depósitos a los clientes del banco, que convocaron a protestas frente a sucursales del banco en todo el país. También dijo que pedirá "a todos los sectores" con representación parlamentaria que acompañen el proyecto "con la mayor celeridad" posible.

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El Banco Central del Paraguay (BCP) lanzó esta madrugada el cierre de Ueno Bank, el banco digital que más creció en el país vecino. La entidad quedó en el centro de la tormenta al comprobarse sus vínculos con los negocios del presidente Santiago Peña, el aliado sudamericano más cercano de Milei. El Directorio del organismo tomó la decisión por unanimidad, tras comprobar que el índice de solvencia del banco había quedado por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización", según dijeron desde el Directorio en el comunicado oficial difundido a las 3 de la mañana.

"Ante los hechos de público conocimiento registrados en el transcurso del día, he pedido la renuncia del presidente del Banco Central del Paraguay", comenzó el mensaje de Peña en su cuenta de X, publicado este mismo martes por la tarde. Acto seguido, afirmó que este caso "es particular de una entidad" y no "del sistema financiero nacional". "Quienes sean responsables deberán responder ante la Justicia, sin excepciones y sin privilegios", agregó.

El jefe de Estado también informó que acordó con los presidentes de ambas cámaras del Congreso tratar un proyecto de ley que autorice el uso del Fondo de Garantía para iniciar "el pago inmediato" a los ahorristas afectados.

"Esta ley garantizará la devolución de los fondos públicos, del IPS y de las demás cajas jubilatorias públicas. Insto a los legisladores de todos los sectores a aprobarlo con la mayor celeridad", agregó.

¿Cómo será la medida y qué pasará con los depósitos?

La intervención se realizará en el marco de la Ley N° 2.334/03, que establece el régimen de garantía de depósitos y resolución de entidades financieras. La Superintendencia de Bancos designará interventores para determinar la situación patrimonial de la entidad al momento de la resolución, resguardar sus activos y llevar adelante las medidas necesarias para garantizar un proceso ordenado. El BCP afirmó que la decisión "apunta a proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero", y aclaró que se trata de una situación puntual que no refleja un problema generalizado del sector bancario paraguayo, en línea con lo que horas después dijo el propio presidente Peña.

El Fondo de Garantía de Depósitos cubre hasta 75 salarios mínimos mensuales por persona física o jurídica y por entidad financiera, lo que actualmente representa 228.300.000 guaraníes. El límite se aplica al conjunto de las cuentas que un cliente tenga en el mismo banco, no de manera individual por cada una. Para los depósitos que excedan ese monto, el BCP recurrirá a los mecanismos establecidos por la legislación para procurar la mayor protección posible. El organismo también anticipó que se investigarán las responsabilidades correspondientes y pidió a los clientes no tomar decisiones a partir de rumores o información sin verificar.

¿Cuánto tiempo tiene el BCP?

Durante una conferencia de prensa realizada a las 7 de la mañana, el director Marco Aurelio González informó que el BCP dispone de hasta 15 días para completar el denominado balance de exclusión. Mientras se desarrolla ese procedimiento, las cuentas y tarjetas de Ueno permanecerán inactivas. González explicó que, una vez finalizado el proceso, los depositantes podrán continuar operando a través de la entidad financiera que elijan. Los activos y pasivos del banco serán transferidos a otras entidades mediante un proceso competitivo.

Para avanzar con la conciliación de las operaciones, el BCP desplegó alrededor de 120 funcionarios en las sucursales. En paralelo, durante la mañana, efectivos de la Policía Nacional custodiaban los accesos a las sedes de la entidad, por temor a protestas e incidentes.