Día 9 del paro de transporte en España pese a los subsidios anunciados por el gobierno

En el noveno día de la huelga de transportes en España como reclamo por el aumento de los combustibles cada vez son más las empresas del sector agroalimentario que interrumpen el trabajo y el gobierno dijo estar "preocupado" por la cadena de suministro en el país.

El paro de transporte en España continúa pese a que el presidente, Pedro Sánchez, anunció subsidios para compensar el incremento del precio de los combustibles, que se disparó con la invasión rusa a Ucrania.

Ayer el gobierno y el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) firmaron un paquete por 500 millones de euros como ayudas directas a los transportistas para sortear los sobrecostes.

De este modo, el Ejecutivo se inclinó por no reducir el IVA a los combustibles y apostó en cambio por ayudas directas.

Sin embargo, no todos los sectores aceptaron la propuesta del gobierno.

“Mientras el Ministerio de Transportes no se siente, no negocie, no acuerde y firme con Plataforma (para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional, que agrupa a transportistas autónomos) esto no va a cesar: lo ha de tener por seguro”, aseguró el presidente de esa organización, Manuel Hernández tras el fin de la reunión entre el Gobierno y el CNTC, la principal patronal del sector.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación español, Luis Planas, dijo hoy estar "preocupado por el suministro; incluso a los propios ganaderos, publicó la agencia de noticias Europa Press.

"O intentamos tender puentes -añadió- o la situación va a ser muy complicada".

La cervecera Heineken anunció que "debido a los piquetes que impiden las normales operaciones de la compañía" no va a poder llegar a bares y restaurantes.

Otras como Estrella Galicia, Calvo, Pascual o Central Lechera Asturiana también admitieron "dificultades".

El gigante lácteo Danone dio un plazo de 24 horas para acabar con el paro si no se quiere que se cierren sus fábricas.

El gran consumo califica el paro del transporte de "problema de Estado" y dice que peligran 100.000 empleos

Las empresas de la cadena de valor del gran consumo -sector primario, industria y distribución- pidió a los manifestantes en un comunicado conjunto que dejen de "coaccionar" al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad, informó Europa Press.

Agrupados en diferentes organizaciones, los empresarios instaron también al Gobierno a "no perder ni un segundo en la concreción del plan de ayudas al transporte".

Con información de Télam