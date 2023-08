Paraguay: Alberto, Lula y otros líderes de la región estarán mañana en la asunción de Peña

Además de los líderes latinoamericanos, estará presente en la ceremonia el rey de España, Felipe. A las 8.30 de este martes, Santiago Peña y Pedro Alliana tomarán juramento como presidente y vice.

El presidente Alberto Fernández estará presente el próximo martes en la asunción del presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. Además del mandatario argentino, asistirán el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el de Uruguay, Luis Lacalle Pou; el de Bolivia, Luis Arce, y el de Chile, Gabriel Boric.

A las 7 de la mañana del martes, el presidente saliente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, le entregará el mando al presidente del Congreso, Silvio Ovelar, quien tendrá los atributos hasta que los reciba Peña a las 8.30. A esa hora, el presidente y el vice, Pedro Alliana, tomarán juramento.

Además de los jefes de Estado de Argentina, Brasil, Bolivia y Chile, estarán presentes el rey de España, Felipe, y el funcionario británico David Rutley. Asistirán también el primer ministro de San Vicente y Granadinas, Ralph Gonsalves; y los vicepresidentes de Taiwán, William Lai Ching-Te; de El Salvador, Félix Ulloa; y de Ecuador, Alfredo Borrero Vega.

Santiago Peña: "El Mercosur y la UE deberían interrumpir negociaciones"

"El Mercosur y la Unión Europea (UE) deberían interrumpir las negociaciones sobre un acuerdo de libre comercio ya que el bloque europeo demostró con sus propuestas que no tiene un interés claro de avanzar", dijo a Reuters el presidente electo de Paraguay, Santiago Peña. En una entrevista en la semana previa a su asunción como mandatario de uno de los cuatro países que integran el Mercosur, Peña criticó fuertemente las adendas medioambientales presentadas por la UE al acuerdo original del 2019 y dijo que "son inaceptables" porque impiden el desarrollo productivo de países como el suyo.

"Creemos que esto se dilató demasiado y que este planteamiento que vino de la UE es simplemente inaceptable", dijo Peña. "La UE lo que tiene es que sincerarse si quiere o no quiere avanzar en un acuerdo de libre comercio. Hoy a mí me entra la duda de si ellos tienen un interés genuino". Funcionarios de los países del Mercosur, que integran Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, trabajan en una contrapropuesta antes de reunirse con los negociadores de la UE con la expectativa de llegar a un acuerdo a finales de este año en el marco de las negociaciones que se llevan a cabo hace más de 20 años.

Quién es Santiago Peña, el presidente que asume en Paraguay

Santiago Peña fue el ministro de Hacienda más joven de su país y su perfil es más técnico que político. Su apuesta es consolidar “con un cambio generacional” la hegemonía que tiene su partido desde hace 70 años en el país -incluidos 30 años de dictadura colorada stronista-, sólo interrumpida por el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012).

Peña es empresario, ex director del Banco Central y exanalista en el Fondo Monetario Internacional y tuvo un paso, recientemente, por el Banco Ambambay, que es parte del holding del Grupo Cartes. Se trata del delfín del ex mandatario y empresario Horacio Cartes, de quien fue su ministro de Hacienda durante dos años (2015-2017) para luego abandonar las filas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA, en donde había militado desde los 17 años e histórico adversario de los colorados) para integrarse a la ANR, luego que el entonces presidente declarara que los ministros que no estaban afiliados a su partido saldrían de sus cargos.