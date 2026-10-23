El papa León XIV suspendió un viaje y encendió las alarmas sobre su llegada a Argentina

Por indicación de sus médicos, el Papa León XIV suspendió la visita a Asís prevista para el próximo martes 27 de octubre, informó este viernes la Santa Sede. La decisión busca que continúe recuperándose de la cirugía que se le practicó la semana pasada para extirparle un adenocarcinoma del pulmón, pero encendió las alarmas acerca de la posibilidad de que también deba cancelar su visita a Argentina de inicios de noviembre, en una gira que además incluye a Uruguay y a Perú.

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La Oficina de Prensa del Vaticano difundió un comunicado en el que fundamentó la decisión al señalar que "dado el poco tiempo transcurrido desde la cirugía, los médicos tratantes no consideran oportuno el vuelo en helicóptero previsto para el 27 de octubre".

No obstante, el informe médico difundido este viernes señala que "según lo programado, el Santo Padre se ha sometido a una radiografía de tórax de control". De acuerdo con el portal oficial del Vaticano 'Vatican News', los resultados del estudio ratifican "su excelente evolución postoperatoria".

La agenda del Papa León XIV incluía su traslado a Asís el 27 de octubre para asistir al encuentro 'Paz desarmada y desarmante'. La cita conmemora los 40 años de la Jornada Mundial de Oración por la Paz que convocó San Juan Pablo II.

Pese a la cancelación de su visita a la ciudad italiana, el Pontífice hará llegar un mensaje de cercanía a quienes organizan el encuentro, a los líderes y representantes de las confesiones y religiones cristianas y a los invitados que asistan, adelantó la Santa Sede. Lo hará "convencido de que el espíritu de Asís, el diálogo y la búsqueda de palabras y gestos de paz son recursos valiosos en una época de conflictos", explicó.

El viaje del papa León XIV a la Argentina

La suspensión de su viaje a Asís encendió las alarmas sobre lo que puede ocurrir con el viaje del papa León XIV a la Argentina, previsto entre el próximo 8 y 11 de noviembre, que realizará como parte de una gira que también incluirá a Uruguay y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

Las dudas surgen por la probable gran cantidad de viajes en helicóptero que el pontífice deba realizar para los traslados internos durante toda su gira, por lo que si para esas fechas todavía no puede utilizar ese medio de transporte habrá numerosas complicaciones logísticas.

Aun así, el último jueves el Papa fue optimista sobre su llegada al país, cuando en un diálogo informal con argentinos durante su ronda en la Plaza San Pedro, el sumo pontífice dijo "Argentina allá vamos".

Cronograma oficial de actividades y recorrido en el país

De no haber cambios en la agenda, el sumo pontífice arribará al país el domingo 8 de noviembre a las 16:30 en un vuelo procedente de Florida, Uruguay, que aterrizará en el Aeroparque Jorge Newbery. Su agenda oficial se iniciará con un homenaje en el Monumento al General San Martín en la Plaza San Martín, seguido por una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y una recepción con diplomáticos y representantes de la sociedad civil en el Palacio Libertad a las 18:30.

El lunes 9 de noviembre, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione en Claypole y presidirá una misa multitudinaria a las 11:30 frente al Monumento a los Españoles en Palermo. Durante esa misma jornada, mantendrá un encuentro con el sector laboral en la Universidad Católica Argentina (UCA), una reunión interreligiosa en el Palacio San Martín, vísperas en la Catedral Metropolitana y una cena con obispos en el Arzobispado.

La visita continuará el martes 10 de noviembre con el traslado del papa a Córdoba para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar y recorrer la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, antes de retornar a Buenos Aires para presidir una vigilia juvenil a las 20:15.

En su último día de permanencia, el miércoles 11 de noviembre, el Santo Padre visitará el Complejo Penitenciario Federal y oficiará una ceremonia religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, para concluir su estadía a las 14:00 con su partida desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza rumbo a Lima.