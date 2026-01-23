Qué países reconocen a Palestina como un estado: ¿Cuántos son?

En medio del genocidio en Gaza, sigue latente la discusión sobre el reconocimiento internacional de Palestina como un estado. Tras la autoproclamación en 1988 varios países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo han reconocido. Cuáles son.

¿Cuántos países reconocen a Palestina como un estado?

El Estado de Palestina fue proclamado independientemente el 15 de noviembre de 1988 por la OLP en Argel. Actualmente, 147 países (de los 193 miembros de la ONU) lo reconocen como estado soberano.

Reconocer a Palestina como un estado implica aceptar su soberanía y establecer vínculos oficiales con este, algo que muchos países de Europa, Asia y América Latina hoy hacen.

En septiembre de 2025, de acuerdo a BBC, se incorporaron a la gran lista Francia, Canadá, Australia y Reino Unido, que comunicaron su intención de reconocimiento formal en el marco de sesiones de la Asamblea General de la ONU. Algunos gobiernos europeos han planteado que esta medida busca reforzar una salida diplomática al conflicto y apoyar la idea de una solución de dos Estados como camino hacia la paz.

En su caso específico, Argentina reconoció a Palestina como un estado libre e independiente durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. "La decisión se inscribe en la voluntad de la Argentina de favorecer el proceso de solución al conflicto en Medio Oriente", afirmó al anunciarlo ese año el entonces canciller Héctor Timerman.

Estos son los países que todavía no reconocen a Palestina como un estado independiente

Si bien hay 147 países que reconocen a Palestina como un estado independiente, hay muchos otros que no lo hacen al ser aliados de Israel, entre ellos están, Estados Unidos, Alemania, Italia, Japón y Corea del Sur, que manifiestan la necesidad de una solución negociada entre israelíes y palestinos antes de dar un reconocimiento unilateral.

Lo cierto es que entre los país que no reconocen el Estado de Palestina, hay varias de las grandes economías del mundo, lo que refleja cómo el tema sigue siendo divisor en la política internacional.