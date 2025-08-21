Corte de apelaciones de Nueva York anula multimillonaria multa a Trump por fraude

Foto de archivo del presidente de EEUU Donald Trump en la Casa Blanca

Un tribunal de apelaciones del estado de Nueva York anuló el jueves una multa de aproximadamente 500 millones de dólares que Donald Trump había sido condenado a pagar por exagerar

fraudulentamente el valor de sus propiedades y otros activos para reforzar sus negocios familiares.

La decisión de un panel de cinco jueces de la División de Apelaciones de Manhattan representó una derrota para la fiscal general de Nueva York, Letitia James, cuya oficina presentó la demanda civil por fraude contra Trump en 2022.

El caso de James había estado entre las mayores derrotas legales de Trump en una serie de demandas en su contra en los últimos años.

Los abogados de Trump no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios y la oficina de James tampoco.

El tribunal de apelaciones estuvo dividido. Dos jueces consideraron que Trump era responsable y que James "reivindicó un interés público" al llevar adelante su caso de fraude, pero que la sanción era una multa excesiva que violaba la Constitución de Estados Unidos.

Otros dos jueces también consideraron que James tenía autoridad para demandar, pero que era necesario un nuevo juicio porque el juez de primera instancia no debería haber considerado a Trump responsable de fraude desde el principio. El quinto juez dijo que el caso contra Trump debería haber sido desestimado.

Trump apeló la sentencia dictada por el juez Arthur Engoron en un tribunal estatal de Manhattan, tras un juicio sin jurado que duró tres meses.

Engoron determinó que Trump había inflado su riqueza durante varios años antes de convertirse en presidente por primera vez en 2017, para embaucar a prestamistas y aseguradoras para que ofrecieran mejores condiciones a la Organización Trump.

Trump ha negado haber actuado mal. Sus abogados argumentaron que la pena era demasiado alta y que James se había extralimitado.

En febrero de 2024, el juez condenó a Trump a pagar 454,2 millones de dólares en multas más intereses, que han seguido acumulándose.

Con información de Reuters