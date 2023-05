Parlamento moldavo inicia proceso para salir de una alianza pro-Rusia

El Parlamento de Moldavia dio el primer paso para que el país salga de la Asamblea Interparlamentaria de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), una alianza postsoviética encabezada por Rusia y con la que las autoridades ya habían marcado distancias en estos últimos años.

El Gobierno moldavo dejó abierta en varias oportunidades la posibilidad de romper acuerdos con este bloque, en un momento clave en el que mira en cambio hacia la Unión Europea.

De hecho, Moldavia es desde junio de 2022 candidato a ingresar a la UE, un estatus que obtuvo al mismo tiempo que Ucrania.

El presidente del Parlamento, Igor Grosu, dio un paso más en el distanciamiento del CEI al confirmar que, tras consultar tanto con el Gobierno como con la presidenta, Maia Sandu, "se han iniciado los procedimientos" para sacar a Moldavia de la Asamblea Interparlamentaria, casi tres décadas después.

"Está claro que la inclusión de Moldavia en las estructuras de la CEI no nos ayuda a resolver el conflicto de Transnistria, no nos ayuda a expulsar al Ejército ruso de nuestro territorio, no nos protege de los embargos económicos, no nos protege del chantaje energético en invierno, de las amenazas y las declaraciones hostiles", advirtió Grosu, según la agencia Europa Press.

Transnitria es un territorio que se escindió de Moldavia, con respaldo ruso, en 1992. Se considera independiente, aunque casi no tiene reconocimiento.

La CEI se constituyó en 1991, para aglutinar a países que en líneas generales siguen bajo la órbita de Moscú, y Moldavia se integró en este foro en 1994.

Sin embargo, la ofensiva militar lanzada por Rusia sobre Ucrania terminó por romper de hecho cualquier colaboración, mientras en Chisináu ahora en cambio se apuesta por una visión más europeísta.

Siguen dentro de la CEI Armenia, Azerbaiyán, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Rusia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán.

Con información de Télam