Migrantes parten de sitios más lejanos y arriesgados hacia Canarias tras represión en Mauritania: Cruz Roja

FOTO DE ARCHIVO: Un buque de la Guardia Costera española remolca una patera de fibra de vidrio con migrantes a bordo hasta el puerto de Arguineguín, en la isla de Gran Canaria.

Por Charlie Devereux ‍y Borja Suarez

MADRID, 14 ene (Reuters) - Los migrantes que cruzan desde África Occidental a las Islas Canarias españolas ‍empezaron a utilizar puntos ⁠de partida más distantes -y potencialmente más mortíferos- en 2025 tras las medidas enérgicas de Mauritania contra la migración irregular, según datos publicados por la Cruz Roja.

El número de embarcaciones que llegaron a Canarias desde Gambia, al sur de Mauritania, se duplicó con creces, pasando de nueve en 2024 a 22 en 2025, según los datos.

Tres pateras procedentes ‌de Guinea, aún más al sur, también ⁠llegaron en 2025. Una de ⁠ellas partió de su capital, Conakry, a más de 2.000 kilómetros del archipiélago español, en un viaje que duró 11 ‍días.

Migrantes y grupos de derechos humanos afirman que la policía empezó a tomar medidas ⁠drásticas contra los inmigrantes en ‌Mauritania en marzo del año pasado. Esto se produjo tras la firma de un pacto con la Unión Europea en 2024 para frenar la inmigración irregular.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, realizó tres visitas ‌a Nuakchot ‌en los últimos dos años, después de que las llegadas a Canarias alcanzaran la cifra récord de 46.843 en 2024 y Mauritania se convirtiera en el principal punto de partida.

La Comisión Europea ​no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los datos de Cruz Roja -recabados a través de entrevistas con llegadas a Canarias- mostraron que las salidas desde Mauritania cayeron un 89%, hasta 23, entre el 1 de abril y el 31 de diciembre del año pasado, frente a las 216 del ‍mismo periodo de 2024.

Las llegadas a Canarias desde África Occidental se redujeron un 59% en 2025 hasta octubre respecto al año anterior, según el Ministerio del Interior español.

"El hecho de que la gente salga más al sur por ​esa ruta significa que tienen más tiempo para viajar, que necesitan abastecerse más lejos, que necesitan dinero para combustible, todo ​lo cual significa que es más arriesgado todavía".

Lamentablemente, la travesía más mortífera (hacia Europa) va a serlo aún ⁠más", declaró Hassan Ould Moctar, profesor de antropología de la migración en la Universidad SOAS de Londres.

Con información de Reuters