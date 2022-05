México superó las cien mil personas desaparecidas

Organizaciones de familiares y de derechos humanos exigen al gobierno acciones urgentes y políticas públicas de justicia, verdad y memoria.

Este lunes por la noche la cifra de personas desaparecidas estremeció a México. El contador del Registro Nacional de las Personas Desaparecidas y No Localizadas (https://versionpublicarnpdno.segob.gob.mx/Dashboard/ContextoGeneral), de consulta pública, superó el número cien mil. El conteo corre desde el 15 de marzo de 1964 y se actualiza cada hora. Según las organizaciones de familiares y de derechos humanos, hay un subregistro. En tanto, según un informe publicado en abril por el Comité contra las Desapariciones Forzadas, de las Naciones Unidas, el crecimiento exponencial se dio entre 2006 y 2021.

En la página del Gobierno de México se pueden ver distintos números: el total de denuncias de personas desaparecidas, localizadas y no localizadas; las que efectivamente fueron localizadas y las que no. También, cuántas de ellas están con vida y cuántas no, hay gráficos y mapas. Para el martes 17 a las 10 de la mañana, el número de personas desaparecidas figura en 100.017. También, se puede hacer un recorrido por cada estado: Jalisco, Tamaulipas y el Estado de México figuran en rojo y superan las diez mil denuncias. Allí, como en el resto del país, las violencias del crimen organizado, la violencia sexista y patriarcal y la militarización atraviesan el contexto actual que se hace carne cada día en México.

No obstante, no es algo que la comunidad mexicana no supiera. En el día de las madres, el pasado 10 de mayo, miles de mujeres y familiares de desaparecidos salieron a las calles de todo el país a exigir aparición con vida y justicia. “Aún está pendiente una política nacional para prevenir y erradicar las desapariciones”, plantearon desde el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en un video publicado este lunes por la noche.

El Consejo Nacional Ciudadano, también publicó un comunicado en el que lamentó lo que catalogó como “una verdadera catástrofe”: “A casi cinco años de la creación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, quedan instrumentos y mecanismos pendientes de implementar”, sostuvieron.

La organización Desaparecidos Guanajuato, por su parte, denunció que la cifra “es poco precisa”, pues, según su trabajo “hay una importante y diversa cantidad de casos no considerados dentro del registro”. “Exigimos al Estado mexicano que atienda con urgencia, contundencia e integralidad la grave crisis de desapariciones e identificación humana que vivimos”, escribieron en sus redes sociales. En consonancia, se manifestaron desde el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México, que agrupa a más de 60 colectivos de familiares de personas desaparecidas, y el Colectivo Buscándote con Amor – Estado de México, entre otras.

Por qué hay 100 mil desaparecidos en México

En el camino por conocer cómo se llegó a superar estos números, la organización Quinto Elemento Lab –una organización sin fines de lucro financiada, entre otras, por Open Society-, difundió este martes la investigación periodística #FragmentosDeLaDesaparición. “En México, el crimen de la desaparición no es nuevo, pero se aceleró y se convirtió en una crisis humanitaria a partir de diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón Hinojosa lanzó su ‘guerra contra las drogas’ –una política de militarización y persecución impulsada por Estados Unidos-. Desde ese año y hasta mayo de 2022, las cifras de personas desaparecidas tuvieron un incremento de 4,086%”, sostienen y también ratifican que la cantidad de personas desaparecidas es “un número incalculable”, porque muchas no llegan a las estadísticas.

Esta mirada va en consonancia con un informe publicado en abril por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, tras su visita en noviembre pasado. “Entre el 2006 y el 2021 se produce un crecimiento exponencial de las desapariciones en el país. Esto es un 98% del total desapariciones que ocurrieron durante dicho periodo”, indican allí. También señalan que hasta el 26 de noviembre del año pasado, solo se judicializó entre el 2 y el 6% de los casos de desapariciones forzadas y a nivel nacional solo se han emitido 36 sentencias en los casos dedicados a este delito.

Ahora bien, ¿quiénes son las y los desaparecidos? Según el informe de la ONU la mayoría son hombres de 15 a 40 años, aunque se advierte que las cifras oficiales reportan una creciente tendencia a la desaparición de niñas y niños a partir de los 12 años, aunque también se debe incluir a los adolescentes y a las mujeres. Tal es el caso de Nuevo León, en donde la historia de Debanhi Escobar resonó en los medios de comunicación y de la comunidad. En ese caso, su familia denunció la lentitud por parte de los organismos estatales para dar una respuesta rápida y efectiva para la búsqueda de la joven de 18 años. Para el caso, el Quinto Elemento Lab coincide: la cantidad de mujeres desaparecidas va en ascenso, aseveraron. “En 2006 la lista de víctimas contaba con 71, para febrero de 2022 llegó a 19.813”, señalaron en el informe de la organización.