Vuelven los cruces entre Meloni y Berlusconi a horas de la formación del nuevo Gobierno italiano

(Agrega declaración de Meloni y nuevos audios de Berlusconi)

La filtración de nuevos audios en los que el cuatro veces premier y líder de Fuerza Italia, Silvio Berlusconi, afirma que retomó su vínculo con el presidente ruso Vladimir Putin y afirma que la guerra en Ucrania es "culpa" del mandatario ucraniano, Volodimir Zelenski, volvió a enfrentarlo con su socia de Hermanos de Italia y candidata a primera ministra, Giorgia Meloni, generando nuevas tensiones dentro de la alianza que se prepara a formar un nuevo Gobierno en los próximos días.

"Tengo la intención de liderar un gobierno con una línea clara e inequívoca de política exterior. Italia es totalmente, y con la frente en alto, parte de Europa y la Alianza Atlántica. Quien no esté de acuerdo con este pilar no podrá ser parte del gobierno, a costa de no ser gobierno", planteó Meloni en una nota en la que respondió de forma inequívoca a las filtraciones de su por el momento aún socio.

Las duras palabras de Meloni se dan horas después de que se conociera hoy un audio en el que Berlusconi plantea que la guerra en Ucrania "es culpa" de Zelenski y que Putin "no quería" la invasión, que se suman a las filtraciones de ayer en las que se declaraba como "el primero de los cinco amigos" del presidente ruso.

Según el diario La Stampa, Meloni inició el día "furiosa" por la cercanía que su aliado retomó con Putin, revelada ayer por la agencia de noticias italiana LaPresse a solo 24 horas de una reunión bilateral que habían mantenido el lunes para sellar una tregua por la filtración días atrás de críticas de "Il Cavaliere" a su -por el momento- socia de coalición.

"Después de mucho, he retomado un poco las relaciones con el presidente Putin, que por mi cumpleaños me ha mandado 20 botellas de vodka y una carta amabilísima", planteó Berlusconi en el audio de la discordia durante una reunión con dirigentes de su fuerza, en referencia a su cumpleaños número 86 del 29 de septiembre.

Según el diario La Repubblica, Meloni mostró su "desconcierto" y, de acuerdo al diario Corriere, la líder soberanista planteó que "no" entiende a Berlusconi y aseguró que el ahora senador "pica como un escorpión".

El nuevo cruce entre los líderes de la coalición que también integra la Liga de Matteo Salvini se da a horas de que el presidente Sergio Mattarella inicie una ronda de "consultas políticas" para certificar si la alianza que se impuso en las elecciones de fines de septiembre está en condiciones de formar un nuevo Ejecutivo.

En ese marco, desde la campaña electoral, los tres socios de la coalición se disputan los principales ministerios, con especiales referencias a las carteras de Interior, Cancillería, Economía y Justicia.

"Le pedí tres ministerios más y se me rió en la cara", agregó también Berlusconi en el audio filtrado en referencia a la negociación por la que Fuerza Italia insiste en quedarse con la cartera de Justicia, mientras que Meloni prefiere darle el encargo a un técnico del área.

Según la prensa italiana, los partidos de la coalición habían encontrado un acuerdo para la conducción del Gobierno con Meloni como premier y una figura de la Liga, Salvini, como vicepremier y ministro de Infraestructura; y un referente de Fuerza Italia, Antonio Tajani, también como vicepremier además de como canciller, para representar a los tres partidos en los cargos de mayor peso.

Hoy, de todos modos, el acuerdo parece haberse "congelado", coincidieron Repubblica y Corriere.

El lunes, Meloni y Berlusconi habían tenido un encuentro de una hora "en un clima de unidad y de máxima cordialidad y colaboración" con el que buscaban poner fin a los cruces de la semana pasada por la designación del presidente del Senado, Ignazio La Russa, y por las tensiones aún latentes de cara al eventual Gabinete de la derecha.

Hace una semana, Meloni le había advertido a Berlusconi que no era "chantajeable", tras la filtración de una foto en la que el cuatro veces premier trataba a la líder de ultraderecha de "prepotente, arrogante, ofensiva" por su negativa a abrir espacios a Fuerza Italia en un eventual gabinete.

Meloni, exministra de la Juventud entre 2008 y 2011 durante el cuarto Gobierno de Berlusconi, se prepara para recibir posiblemente esta semana el encargo de Mattarella para la formación de un nuevo Ejecutivo a partir de la victoria que obtuvo en septiembre, encabezando una alianza de derecha y extrema derecha con Fuerza Italia y con la Liga.

Mañana, Mattarella iniciará las consultas políticas con una conversación telefónica con su antecesor Giorgio Napolitano y seguirán encuentros con los presidentes de Diputados Lorenzo Fontana y del Senado, Ignacio La Russa, antes de comenzar a recibir a los responsables de cada grupo parlamentario.

El viernes, a las 10.30 de Italia (5.30 de Argentina), Mattarella cerrará las consultas con una reunión con la alianza de derecha para terminar de verificar si la coalición que ganó las elecciones de septiembre está en condiciones de formar un nuevo Gobierno y obtener el apoyo de la mitad más uno de los votos de cada Cámara.

Con información de Télam