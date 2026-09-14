Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte: Reino Unido "llega a su fin"

Los principales dirigentes políticos de Escocia, Gales e Irlanda del Norte sostuvieron en una declaración conjunta que "el tiempo de Westminster está llegando a su fin" y remarcaron que el futuro de los tres territorios se encuentra dentro de la Unión Europea. El pronunciamiento se concretó tras una cumbre realizada en Cardiff, la capital galesa.

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El documento fue suscripto por el primer ministro escocés, John Swinney, y sus homólogos de Gales, Rhun ap Iorwerth, y de Irlanda del Norte, Michelle O'Neill. En el texto, los dirigentes remarcaron el derecho a la soberanía regional: "Nuestras naciones tienen derecho a la autodeterminación. Ningún Gobierno de Westminster tiene derecho a poner trabas a la democracia".

El texto pone de relieve un escenario inédito en la política regional al reunir a las máximas autoridades de los tres territorios alineadas tras el objetivo de la separación del Reino Unido. La alianza abarca al Partido Nacional Escocés (SNP), al galés Plaid Cymru y al Sinn Féin, fuerza partidaria de la unidad irlandesa. "Por primera vez en la historia, la población de todas estas islas tiene primeros ministros en Escocia, en Gales y en Irlanda del Norte que están comprometidos con independizarse del Reino Unido", señalaron los firmantes. En el mismo comunicado, enfatizaron: "El futuro de nuestras naciones está en la Unión Europea. Para los que nos ven en todas estas islas no puede haber una señal más clara de que el tiempo de Westminster está llegando a su fin".

Los tres dirigentes aclararon que la reunión se llevó a cabo en su condición de líderes de sus respectivas agrupaciones políticas y no como representantes formales de sus Gobiernos. Asimismo, si bien coinciden en la meta de independizarse del Reino Unido, las tres fuerzas mantienen posiciones divergentes respecto a los plazos y los mecanismos para concretar la ruptura constitucional.

"Creemos que se avecinan cambios constitucionales", afirmaron en el documento, en el que se comprometieron a profundizar la cooperación entre sus partidos para definir áreas de trabajo conjunto. La declaración cruzada tuvo lugar además tras una serie de provocadoras declaraciones dirigidas a Londres por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco de su visita oficial a Dublín, capital de la República de Irlanda.

Con información de la Agencia Deutsche Welle.