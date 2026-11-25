El argentino Gustavo Romanello, de 34 años, fue liberado este miércoles tras permanecer detenido casi un mes por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). El acróbata había sido arrestado junto a su esposo, Agustín Baccega, durante un viaje entre Orlando y Phoenix. Tras obtener una resolución judicial favorable y pagar la fianza, pudo abandonar el centro de detención y reencontrarse con sus allegados.

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"Estoy cansado, agotado. Fue una pesadilla. Desde el primer día pensé que era un sueño, pero me despertaba al día siguiente y seguía ahí, encerrado", contó Romanello en diálogo con el canal mexicano Univisión, después de recuperar la libertad. También describió las condiciones de detención como "malas y horribles" y aseguró que fue una experiencia que nunca imaginó atravesar.

La liberación se concretó luego de una audiencia judicial realizada el martes. Jonathan Batchelor, uno de los principales amigos de la pareja, confirmó que Romanello había obtenido el beneficio de la libertad bajo fianza y que finalmente pudo salir después de completarse el pago y los trámites correspondientes. En tanto, Agustín Baccega, su esposo, también recibió una resolución favorable y podría ser liberado en las próximas horas.

Cómo fue la detención de los dos acróbatas argentinos por el ICE

La pareja, oriunda de Córdoba, fue detenida el pasado 7 de noviembre cuando viajaban desde Orlando hacia Phoenix para asistir al funeral de un amigo. Según el relato de Batchelor, dos agentes vestidos de civil del ICE interceptaron el vehículo, esposaron primero a Baccega y luego a Romanello, después de que este preguntara adónde se llevaban a su marido.

Ambos artistas vivían desde 2020 en Estados Unidos, donde desarrollaban sus carreras como acróbatas, profesores y entrenadores. De acuerdo con la información difundida por amigos y familiares, ambos tenían permisos de trabajo, pagaban impuestos y mantenían una actividad laboral estable en Orlando y Arizona.

Sin embargo, fuentes del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense señalaron a Telemundo que los argentinos habían ingresado legalmente al país en 2020, pero permanecieron allí después de que vencieran sus períodos de estancia autorizada. Esa situación migratoria "derivó en su detención y en el inicio de un proceso judicial" para definir su situación.

Después del arresto, Romanello fue trasladado al Centro de Procesamiento de Servicios de Florence, mientras que Baccega quedó alojado en el Centro de Detención de Eloy, ambos en Arizona.

La angustia de Baccega y la colecta para pagar los abogados

Días atrás, en una entrevista telefónica con el canal Telemundo, Baccega relató el impacto emocional que le provocó permanecer detenido. En diálogo con Telemundo, describió la situación como "estresante" y "emocionalmente denigrante", y contó que lloraba todos los días.

Agustín Baccega.

"Es estresante estar detenido sin haber cometido ningún delito", sostuvo el artista, de 42 años. También explicó que encontraba contención en otros internos: "Entienden y escuchan y ofrecen apoyo emocional. Por ahí te dan un abrazo".

La familia y los amigos de ambos contrataron al equipo de abogados de Ybarra Maldonado Law Group, especializado en casos migratorios, para gestionar las excarcelaciones. Además, organizaron una colecta a través de la plataforma GoFundMe para afrontar los gastos legales, que ya superó los 60.000 dólares.

Ahora, mientras Romanello recuperó la libertad, los allegados a la pareja esperan que Baccega también pueda abandonar el centro de detención en las próximas horas.