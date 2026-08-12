Alemania sufre la bajante del Rin: prevén pérdidas industriales y falta de insumos

Barcos navegan por el río Rin con niveles bajos de agua cerca de Bendorf, Alemania, el 11 de agosto de 2026, durante una prolongada sequía en toda Europa que tiene graves consecuencias para la industria alemana

Las principales industrias de Alemania enfrentan una creciente parálisis operativa y un severo encarecimiento de sus costos logísticos a raíz de la severa sequía que redujo el caudal del río Rin a mínimos históricos. Aunque la economía germana aún no registra una interrupción generalizada de la actividad como en crisis hídricas anteriores, la imposibilidad de contratar fletes fluviales y la saturación de las redes alternativas comenzaron a derivar en recortes de producción, declaraciones de fuerza mayor e interrupciones en los suministros de insumos básicos.

El impacto sobre la red de infraestructura ya se traslada de manera directa a los centros de fabricación. La empresa química Covestro anunció la suspensión legal de sus entregas de polioles de poliéter fabricados en Dormagen (clave para aislar heladeras y hacer colchones) al admitir que el transporte por camión y tren no alcanzó para suplir la falta de barcazas. En el mismo sector, la compañía Evonik reconoció trabas en la operatoria de su parque químico de Marl por la menor carga transportada en las barcazas, mientras que en el rubro energético Uniper y EnBW reportaron una caída sostenida en el rendimiento de sus centrales hidroeléctricas.

Las ramificaciones afectan también a la siderurgia y la construcción. La firma Salzgitter, segundo mayor fabricante de acero del país, debió implementar una costosa logística ferroviaria desde el puerto de Róterdam para mantener el abastecimiento de carbón en su división HKM. En declaraciones a la agencia Reuters, el presidente de la Federación Alemana de la Industria de la Construcción, Tim-Oliver Müller, remarcó la fragilidad del sistema al señalar que "las señales de alarma suenan con fuerza" y advertir que "no se pueden evitar los bajos niveles de agua", explicando que se requieren hasta 150 camiones para reemplazar el volumen de carga de una sola barcaza en insumos voluminosos que la red vial no logra absorber.

Por su parte, la industria química ratificó el estado de alerta a través de la voz del director general de la asociación VCI, Wolfgang Grosse Entrup, quien declaró a Reuters que "los niveles de agua extremadamente bajos están llevando cada vez más al límite a la logística y las cadenas de suministro". En la misma línea, Katharina Stelzer, directiva de la firma de comercio agrícola RWZ, calificó ante la agencia de "catastrófica" la perspectiva de que la cota del río continúe descendiendo, tras revelar que entre julio y agosto no lograron transportar ni el 10 % de las 50.000 toneladas que despachan habitualmente desde sus terminales de Worms y Andernach, advirtiendo que la situación "se volverá realmente complicada" de no mediar un repunte antes de octubre.

Con información de Reuters