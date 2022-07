Balean a ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

Medios locales reportan que el ex mandatario fue atacado durante un acto público.

El ex primer ministro nipón Shinzo Abe no presenta signos vitales tras ser atacado por un desconocido en un acto público que tuvo lugar este viernes en la ciudad de Nara, en el suroeste de Japón, según los medios locales.



"El ex primer ministro Abe no presenta aparentemente signos vitales", publicó la agencia Kyodo citando a las autoridades locales.



Durante la intervención de Abe en el evento se escucharon dos ruidos parecidos a disparos.



Fuentes de los cuerpos de seguridad locales y el gobernante Partido Liberal Democrático (PLD), citados por algunos medios nipones, dicen que alguien disparó a Shinzo Abe desde atrás, infligiéndole una herida en el tórax. Otros medios afirman que el ex primer ministro estaba sangrando por el cuello.



Los médicos supuestamente le sometieron a una reanimación cardiopulmonar.



Un reportero de Kyodo News que se encuentra en el lugar comunicó que el presunto atacante fue arrestado de inmediato por un agente de seguridad.



Nacido en 1954, Shinzo Abe fue líder del Partido Liberal Democrático y primer ministro de Japón de 2006 a 2007 y de 2012 a 2020.

Con información de Sputnik