Meloni abogó por la "independencia energética" de Italia al pedir la ratificación del Senado

(Agrega intervención de Meloni)

La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, prometió hoy "medidas estructurales" contra el aumento de la energía, que incluyan la "lucha contra la especulación" para lograr la "independencia energética" de su país, al buscar el voto de confianza del Senado para terminar de ser ratificada en el cargo, tras haber obtenido el apoyo de la Cámara de Diputados.

"Se necesitan medidas a medio plazo para liberar a Italia de una dependencia energética inaceptable. Necesitamos soluciones estructurales e inmediatas y empezar con la lucha a la especulación en los precios", planteó Meloni en su intervención en el recinto, en la que buscó responder a las preguntas de los senadores en base al texto que entregó ayer por escrito, similar al que leyó en Diputados.

Al pedir que el Senado le dé el apoyo parlamentario, Meloni se refirió además a la necesidad de paz en Ucrania y, tras prometer ayer ser una "socia confiable" de Europa y Estados Unidos, aseveró hoy que "la única posibilidad, desde el principio del mundo, de favorecer las negociaciones en los conflictos es que exista un equilibrio".

"A menos que me quieran decir que la paz se logra rindiéndose, la paz se logra continuando con el apoyo a Ucrania, permitiéndole defenderse", sostuvo.

"No sé si alguien piensa que disfruto de la guerra, que me gusta y que quiero potenciarla. No, por supuesto que pienso, espero y trabajaremos por lo que podamos hacer para lograr una paz justa, pero debemos entender cómo llegar allí: la paz no se logra ondeando banderas del arcoíris en manifestaciones", agregó en esa dirección.

Tras la intervención de Meloni, en la que presentó las líneas programáticas de su Gobierno, se espera que la votación se haga en torno pasadas las 20 locales (15 de la Argentina).

Meloni, que desde el sábado encabeza un Ejecutivo de coalición con su fuerza de extrema derecha Hermanos de Italia y las derechistas Liga, de Matteo Salvini, y Fuerza Italia, de Silvio Berlusconi, como socios, deberá lograr el voto de la mitad más uno de los 200 senadores para quedar ratificada de forma plena en el cargo, en un escenario en el que la alianza podría llegar hasta los 115 apoyos.

Durante su exposición de dos días en el Parlamento, Meloni adelantó algunas de las reformas que buscará llevar a cabo, como una transición a un semipresidencialismo, una modificación del ingreso universal conocido como "reddito di cittadinanza" y cambios en el sistema impositivo.

La líder nacionalista de 45 años, primera mujer en la historia republicana en llegar al cargo, había reconocido ante los diputados la "responsabilidad frente a todas las mujeres que tienen dificultades para que se vea su sacrificio cotidiano y a las que hicieron con su sacrificio la escalera para que yo hoy pueda subir y romper el pesado techo de cristal".

Durante su mensaje, Meloni buscó además intentar dejar atrás su pasado en formaciones herederas del fascismo y planteó que "nunca" tuvo simpatía por regímenes antidemocráticos, incluido el fascismo, y condenó todo tipo de discriminación y antisemitismo.

