Detalles del acuerdo comercial entre la UE e India: aranceles, cuotas y acceso al mercado

La presidenta de la Comisión Europea Von der Leyen y el presidente del Consejo Europeo Costa visitan India

India y la Unión Europea han concluido las negociaciones de un acuerdo de libre comercio largamente esperado por ambas partes para amortiguar el impacto de las tensas relaciones con Estados Unidos.

El pacto allana el camino para ‍un comercio más libre de bienes y servicios entre ⁠los 27 países de la UE e India, que juntos representan un mercado de unos 2.000 millones de personas.

Los principales detalles del acuerdo son los siguientes:

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

BENEFICIOS PARA LOS EXPORTADORES DE LA UE:

- Reducción inmediata a cero de los aranceles indios sobre el 30% de los bienes comercializados con la UE

- Se eliminarán o reducirán los aranceles de más del 90% de las exportaciones de la UE

- Las empresas de la UE ahorrarán hasta 4.000 millones de euros (4.740 millones de dólares) al año en aranceles

- Mejora del acceso de las empresas de la UE a los servicios financieros y marítimos

- Simplificación de las normas aduaneras y mayor protección de la propiedad intelectual

- Los aranceles de India sobre los vehículos importados de la UE bajarán del 110% al 10% en cinco años, ‌dentro de un contingente anual de 250.000 vehículos, lo que probablemente beneficiará a Volkswagen , BMW , Mercedes-Benz y ⁠Renault

- India suprime completamente los aranceles sobre la mayoría de las importaciones ⁠industriales de la UE, incluida la maquinaria y el equipo eléctrico (actualmente al 44%), los productos químicos (hasta el 22%) y los productos farmacéuticos (11%)

BENEFICIOS PARA LOS EXPORTADORES INDIOS:

- Al inicio del acuerdo, la UE eliminará todos los aranceles sobre el 90% de los productos ‍indios

- Los aranceles cero se extenderán al 93% de los productos indios en un plazo de siete años

- Recortes parciales y contingentes para alrededor del 6% de los productos indios

- El 99,5% del comercio ⁠bilateral recibe algún tipo de concesión arancelaria

- India no eliminará ‌los aranceles a los automóviles y la agricultura

- El tipo arancelario medio de la UE baja del 3,8% al 0,1%

- Se reducen a cero los aranceles de las principales exportaciones indias a la UE: productos marinos (actualmente hasta el 26%), productos químicos (12,8%), plásticos/caucho (6,5%), cuero/calzado (17%), textiles (12%), prendas de vestir (4%), metales comunes (10%) y piedras preciosas y joyería (4%), entre otros

COCHES: CUOTAS Y EXCLUSIONES

- Los coches de la UE cuyo precio sea inferior a 15.000 euros (17.800 dólares) quedan excluidos del acuerdo

- Los coches por encima de ‌ese umbral se dividen ‌en tres segmentos, cada uno con cuotas y aranceles distintos. Los aranceles para la mayoría de los coches se reducen al 30-35% al inicio del acuerdo, y luego al 10% en cinco años

- Las reducciones arancelarias para los vehículos eléctricos comienzan a partir del quinto año

- Sin reducciones de aranceles fuera de los contingentes y sin reducción de aranceles para los kits totalmente desmontados (CKD, por sus siglas en inglés)

NORMAS SOBRE EL ACERO ​Y EL CARBONO

- India busca un mejor acceso a los contingentes de importación de acero de la UE libres de aranceles tras el nuevo acuerdo, con un resultado previsto para el 30 de junio, antes de que las normas de la UE entren en vigor el 1 de julio

- India no está exenta de los derechos sobre el carbono, pero dice que puede negociar si la UE concede flexibilidad a cualquier otro país

- Un grupo técnico ayudará a las empresas indias a verificar la huella de carbono, junto con otro acuerdo para garantizar el apoyo técnico y financiero de la UE a la reducción de emisiones en India

AGRICULTURA: ACCESO CON SALVAGUARDIAS

- ‍Reducción o supresión de los aranceles indios a las exportaciones agroalimentarias de la UE, que tenían unos derechos medios superiores al 36%

- Fuerte reducción de los aranceles aplicados a los vinos, bebidas espirituosas, cerveza, aceite de oliva, alimentos transformados y algunas frutas de la UE

- Los aranceles indios sobre el vino de calidad bajarán gradualmente del 150% al 20%

- Quedan excluidos la carne de vacuno, el arroz, el azúcar, los productos lácteos y las aves de corral; se mantienen las normas de seguridad alimentaria de la UE

SERVICIOS, SOSTENIBILIDAD, ​COMERCIO DIGITAL

- La UE da acceso a India a 144 subsectores de servicios; India abre 102 subsectores a la UE, incluidos el financiero y el marítimo

- Se establecen normas vinculantes sobre derechos laborales, medio ambiente, capacitación de la mujer y cooperación climática

- Normas sobre comercio ​digital para apoyar a las empresas protegiendo al mismo tiempo la intimidad, la seguridad y el orden público

NORMAS Y PRÓXIMOS PASOS

- Las normas de origen impiden que las mercancías de terceros países pasen por India para obtener ventajas arancelarias

- ⁠Solución de diferencias mediante paneles independientes con resoluciones vinculantes

- Los borradores de los textos se publicarán, tras lo cual se procederá a su revisión jurídica, traducción y aprobación por los Gobiernos de la UE, el Parlamento Europeo e India, previsiblemente en el plazo de un año.

(1 dólar = 0,8424 euros)

Con información de Reuters