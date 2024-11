Ataque masivo de Rusia a Ucrania: un misil balístico intercontinental contra una ciudad

Las fuerzas rusas bombardearon este jueves fábricas e infraestructuras esenciales en Dnipro, en el centro de Ucrania. Según la Fuerza Aérea ucraniana, este ataque incluyó el primer uso de un misil balístico intercontinental en el conflicto, además de otros tipos de misiles. El ataque se produjo después de que Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraran sus embajadas en Kiev debido a la amenaza de un bombardeo masivo por parte del Kremlin.

Entre las 5:00 y las 7:00 de la mañana, el misil intercontinental fue lanzado desde la región rusa de Astraján, en el sur de Rusia. Andrí Kovalenko, jefe del Centro contra la Desinformación del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, informó en su canal de Telegram que Astraján estaba siendo atacada con drones. "Dnipro, resiste. La región de Astraján de la Federación Rusa ya está siendo atacada con drones", detalló.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Las defensas ucranianas lograron derribar seis de los siete misiles de crucero kh-101, pero no pudieron interceptar el misil balístico intercontinental ni el aerobalístico Kh-47M2 Kinzhal, dos de los misiles más avanzados del arsenal ruso. La Fuerza Aérea ucraniana informó que los misiles no derribados no causaron daños significativos. Anteriormente, las autoridades de la región de Dnipropetrovsk, cuya capital es Dnipro, informaron de un ataque masivo que dañó una infraestructura industrial en la ciudad.

El Kremlin se negó a comentar las acusaciones ucranianas de que Moscú había lanzado un misil balístico intercontinental contra Ucrania. Consultado sobre el lanzamiento del misil, diseñado para transportar ojivas convencionales y nucleares y capaz de alcanzar objetivos a miles de kilómetros, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que no tenía "nada que decir sobre este tema."

El ataque a Dnipro se produjo después de que Estados Unidos, España, Italia y Grecia cerraran sus embajadas en Kiev ante la amenaza de un ataque masivo ruso. Los misiles balísticos intercontinentales, capaces de recorrer miles de kilómetros y transportar cargas convencionales o nucleares, representan un nuevo nivel de agresividad en el conflicto que comenzó en febrero de 2022.

Qué informó Rusia

Paralelamente, el Ministerio de Defensa ruso afirmó haber derribado dos misiles Storm Shadow británicos, un día después de que medios británicos informaran del primer uso de estas armas por parte de Ucrania contra territorio ruso.

Peskov también declaró que Rusia está haciendo "máximos esfuerzos" para evitar un conflicto nuclear, en medio de las amenazas nucleares del presidente ruso Vladimir Putin tras la autorización de Washington para que Ucrania utilice misiles de largo alcance contra objetivos rusos. El funcionario del Kremlin calificó de "nueva escalada" los ataques ucranianos de esta semana contra objetivos en territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental, responsabilizando a la administración estadounidense saliente de "seguir alimentando el conflicto".