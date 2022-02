Tras la mesa de negociación, Rusia bombardea otra vez a Kiev

Luego de la primera ronda de diálogos, las fuerzas armadas rusas vuelven a acechar contra la capital ucraniana.

Esta mañana se dio la primera ronda de diálogo entre Ucrania y Rusia, en la frontera que comparte el país que sufre su quinto día de invasión, con Bielorrusia. Pese a la ilusión que generó la posibilidad de comenzar a acercarse a un acuerdo, el Kremlin comenzó un nuevo bombardeo a Kiev, la capital ucraniana.

El presidente de Ucrania, Zelenski, aceptó comenzar el diálogo pero en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania, ya que considera al presidente bielorruso, Aleksandr Lukashenko, como un cómplice del ataque ruso. Otra de las ciudades que está en vilo es Lviv, donde sonaron las alarmas debido al avance del ejército ruso hacia dicha zona.

Mientras tanto, Vladimir Putin reclamó el reconocimiento de Crimea como territorio ruso y que se vayan los militares de Ucrania para terminar con la guerra. Desde el comienzo de la invasión, que se dio el jueves, el Gobierno de Putin tomó a Donetsk, Lugansk y Chernóbil. Como respuesta, Zelenski solicitó la entrada directa de Ucrania a la Unión Europea.

La FIFA echó a Rusia del Mundial de Qatar 2022

La FIFA determinó la expulsión de la Selección de Rusia del Mundial de Qatar 2022 como medida de sanción frente a la guerra iniciada desde Moscú contra Ucrania. La medida sacude al mundo del deporte y se suma a otras que ya se hicieron efectivas o se evaluán en otras disciplinas y competencias.

El seleccionado ruso se jugaba la clasificación a la cita máxima del fútbol internacional en la fase de playoffs de la UEFA. Su rival era Polonia, que se convirtió en el destino principal de los refugiados ucranianos tras el estallido bélico. De esta forma, todos los elencos nacionales de Rusia quedaron suspendidos en sus competiciones.

Desde la mañana del domingo, el rumor de que los rusos serían sacados del Mundial comenzó a crecer y se filtraron algunas informaciones sobre el trabajo conjunto entre la FIFA y la UEFA. El consejo de la FIFA ya había anunciado que se aplicarían "medidas adicionales en un futuro próximo" si la situación no mejoraba con rapidez.

Las primeras medidas habían sido anunciadas el pasado sábado 27 de frebrero en un comunicado oficial. "La violencia nunca constituye una solución y la FIFA expresa su más profunda solidaridad hacia todas las personas afectadas por lo que está sucediendo en Ucrania", repudió el organismo que conduce Gianni Infantino.

Las medidas adoptadas fueron que no se disputara ninguna competición internacional en el territorio ruso, a la vez que los combinados nacionales no podían presentarse con el nombre de su país y debían adoptar la nomenclatura "Federación Rusa de Fútbol". Del mismo modo, no se debían utilizar el himno, la bandera, ni simbología nacional.