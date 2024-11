Llora la música por lo que hizo Manu Chao tras su visita a Argentina: "Diego"

Manu Chao emocionó a todos por lo que hizo en Villa Fiorito, el barrio donde nació Diego Maradona.

Manu Chao es uno de los artistas más reconocidos de manera internacional que tiene un gran vínculo con la Argentina, más teniendo en cuenta el icónico tema Si yo fuera Maradona en homenaje a Diego. En las últimas horas, se filtró que el cantante franco-español está en el país y emocionó a la música y la cultura nacional por lo que hizo en Villa Fiorito, barrio donde nació el exfutbolista.

En su extensa trayectoria, Manu Chao cosechó un sinfín de éxitos en la música con temas como Me gustas tú, Bongo bong, Clandestino, Me llaman calle y Si yo fuera Maradona, entre otros clásicos. El artista de 63 años se encuentra en el país desde hace unos días y tomó una decisión que causó múltiples reacciones en el ambiente de la cultura.

Es que estuvo nada menos que en la casa de Diego de Villa Fiorito, el barrio donde nació, con el objetivo de rendirle homenaje al exfutbolista campeón del mundo en 1986. No solo eso, sino que brindó un show improvisado para decenas de personas. "En casa de Diego ¡Fiorito en el corazón! ¡Inolvidable! ¡Cuanta emoción! Gracias a todo el barrio. Cuánto cariño", expresó en sus redes sociales.

La sorpresiva visita de Manu Chao a la casa de Diego generó muchas emociones en el ambiente de la música y el fútbol. "Sos enorme. Te quiero. Aguante tu música y el Diego siempre"; "Siempre Pueblo, siempre con el puño levantado, arriba el Diego, arriba Manu"; "Maestro de los maestros", fueron algunos de los comentarios de la gente.

El folklore todo lo puede: el inesperado gesto de Maradona con uno de Los Nocheros

El amor de Diego Maradona por la música argentina, en especial por el folklore, era muy grande y así lo demostraron Los Nocheros al revelar una nueva anécdota que emocionó a todos. La breve historia que compartió el cantante Rubén Ehizaguirre sobre “El Diez” vincula a su madre para reflejar la amistad enorme que lo unía al grupo musical, incluso por encima de su amado Boca.

Durante su presentación por el programa Noche al Dente, Los Nocheros tuvieron un momento especial para rememorar la figura de Diego Maradona y el gran cariño que siempre demostró el astro del fútbol con ellos. “Hemos tenido la suerte de compartir mucho con él”, expresó Rubén Ehizaguirre y repasó un curioso detalle que muy pocos conocían hasta el momento.

Allí el músico revelo el gran gesto que tuvo el histórico capitán de la Selección Argentina con él y su mamá. “No sé si existe una camiseta de River firmada por el Diego”, planteó el salteño y confesó que su madre tiene una: “El día que yo le hice firmar esa camiseta me dice ‘¿Cómo me vas a traer una camiseta de River?’”. “Le digo ‘¿sabes qué pasa hermano?, en casa somos todos bosteros, la única que es de River es mi viejita’”, completó Rubén sobre el episodio y agregó: “Me dijo ‘dame la camiseta negro, por la vieja todo’ y la firmó”. Las sonrisas de todos por ese gesto clásico de Diego se borró al recordar el fatídico 25 de noviembre de 2020, cuando pasó a la inmortalidad.

“No me la veía venir. Uno veía el descuido que había del entorno y capaz que un poco de él mismo también, pero yo creo que es como todo, no pensábamos que se iba a ir tan rápido”, manifestó Rubén. En aquella jornada triste para el mundo del futbol, desde Salta, Los Nocheros compartieron una foto en las redes sociales donde estaban Mario, Kike y Álvaro Teruel y Rubén Ehizaguirre junto a Diego Maradona, tocando guitarras y cantando, acompañada por el mensaje: “La Noche del 10 + 4. Que viaje y vuele el maestro en paz”