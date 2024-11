Sorpresa en River por la llamativa respuesta de Borja a Gallardo: "Mis caminos"

Sorpresa en River por la llamativa respuesta de Borja a Gallardo.

Miguel Borja rompió el silencio a través de las redes sociales con un sorpresivo posteo luego de las declaraciones de Marcelo Gallardo en conferencia de prensa. El DT habló tras la victoria de River Plate por 3 a 2 del "Millonario" ante Instituto en Córdoba y lanzó una frase en referencia al delantero colombiano que no dijo presente en dicho compromiso por acumulación de amarillas. Por supuesto, la publicación del goleador no pasó desapercibida teniendo en cuenta que no pasa por su mejor momento en el club de Núñez.

Si bien viene de convertirle a Banfield en el Estadio Más Monumental, en dicho cotejo ingresó desde el banco de los suplentes ya que Facundo Colidio y Pablo Solari conformaron el ataque con Claudio "Diablito" Echeverri como enganche. La decisión del "Muñeco" llamó la atención ya que el exhombre de Olimpo de Bahía Blanca era una pieza fija en la formación. El entrenador se encargó de explicar los motivos por los que no lo incluyó de entrada contra el "Taladro" con la palabra "alternativas" de por medio y el propio futbolista contestó en Instagram.

"Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos", fue la frase de la Biblia que eligió Miguel Borja para subir a la mencionada red social pocas horas después de que Gallardo se exprese en conferencia de prensa.

"La actualidad de los futbolistas hace que haya tenido que ir tratando de buscar las mejores soluciones y alternativas para el equipo. A mí particularmente me gusta jugar con dos delanteros que puedan entrar y salir permanentemente. Hemos optado por darle ese espacio a Borja que venía de hacer muchos goles y se siente mucho más cómodo estando en su hábitat natural, jugando de esa manera, solo. Entonces buscamos alternativas y estoy buscando otras", lanzó el "Muñeco" tras la victoria por 3 a 2 ante la "Gloria" en Córdoba.

El posteo de Miguel Borja en su cuenta de Instagram.

Los números de Miguel Borja con la camiseta de River Plate

Partidos jugados : 104.

: 104. Goles : 52.

: 52. Asistencias : 7.

: 7. Títulos: Liga Profesional de Fútbol 2023; Trofeo de Campeones 2023 y Supercopa Argentina 2024.

Los próximos partidos de River por la Liga Profesional de Fútbol 2024

Fecha 22 - domingo 10/11 - River Plate vs. Barracas Central - 17.15 hs.

vs. Barracas Central - 17.15 hs. Fecha 23 - jueves 21/11 - Independiente Rivadavia de Mendoza vs. River Plate - 21.30 hs.

- 21.30 hs. Fecha 24 - miércoles 4/12 - River Plate vs. San Lorenzo - 21hs.

vs. San Lorenzo - 21hs. Fecha 25 - viernes 29/11 - Estudiantes de La Plata vs. River Plate - 21hs.

- 21hs. Fecha 26 - River Plate vs. Rosario Central - horario y fecha a definir.

vs. Rosario Central - horario y fecha a definir. Fecha 27 - Racing Club vs. River Plate - horario y fecha a definir.

Cuándo juegan River Plate vs. Barracas Central por la Liga Profesional de Fútbol: hora, TV en vivo y streaming online

El "Millonario" recibirá al "Guapo" este domingo 10 de noviembre del 2024 a las 17.15 en el Estadio Monumental por la fecha 22 del torneo. La transmisión en vivo en la televisión será del canal TNT Sports. En tanto, el streaming será por otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.