Rusia abrió una causa penal contra la cúpula de la Corte Penal Internacional

La semana pasada, el tribunal internacional había ordenado la captura del presidente ruso Vladimir Putin, acusado de tráfico de niños en la guerra en Ucrania.

Rusia anunció este lunes que abrió una investigación penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, después de que el tribunal emitiera una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, mientras que la corte con sede en La Haya pidió el apoyo y la "perseverancia" de la comunidad internacional para ayudarle a investigar posibles crímenes de guerra en Ucrania.

"El Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal contra el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Ahmad Khan" y contra varios otros magistrados, dijo este órgano en un comunicado, en el que explicó que tomó la iniciativa para enfrentar la decisión "ilegal" de la CPI de solicitar el arresto de Putin.

El comité ruso argumentó que Khan "inició un procedimiento penal contra una persona notoriamente inocente, combinado con la acusación ilegal de haber cometido un delito grave o especialmente grave", reprodujo la agencia de noticias AFP. El fiscal también es acusado de "preparar un ataque contra un representante de un Estado extranjero", precisó el documento.

La corte, con sede en Países Bajos, puso en marcha una investigación sobre posibles crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos desde que el 24 de febrero de 2022 Rusia lanzó su invasión de Ucrania. El viernes, emitió una orden de detención contra el presidente ruso y la comisaría rusa para los derechos del niño, Maria Lvova-Belova, por el crimen de guerra de "deportación ilegal" de niños ucranianos.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, calificó la decisión de "histórica" y el de Estados Unidos, Joe Biden, de "justificada". Rusia, en cambio, consideró que la decisión era jurídicamente "nula", ya que Moscú no es miembro de la Corte, y en las últimas horas China se sumó al rechazo a la decisión del tribunal. Moscú no reconoce la competencia del tribunal, insistió el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según el Comité de Investigación ruso, "el procedimiento penal es claramente ilegal ya que no hay motivos de responsabilidad penal".

También este lunes la CPI hizo un llamado a la comunidad internacional para apoyar su investigación acerca de las responsabilidades del presidente ruso por supuestos crímenes de guerra en Ucrania. "Necesitamos colectivamente perseverancia para lograr justicia", defendió Khan, al inaugurar en Londres una conferencia internacional, de un día de duración, organizada conjuntamente por el Reino Unido y Holanda, con la participación de ministros de Justicia y representantes de más de 40 Estados.

Por su parte, el ministro de Justicia británico, Dominic Raab, se congratuló de que "hoy 42 naciones (...) estén unidas por una misma causa, que es pedir cuentas a Rusia" por sus acciones en Ucrania. "Sólo quiero pedirles que apoyen a la CPI con todos los recursos necesarios", rogó a sus homólogos el ministro de Justicia ucraniano, Denis Maliuska.

"Ucrania es un escenario de crímenes y parece que allí se han cometido toda una serie de delitos. Estamos recibiendo información. Estamos llevando a cabo investigaciones independientes, creo que de forma estructurada y eficaz", declaró Khan a la BBC antes del inicio de la conferencia. Pero "no podemos hacerlo todo a la vez" porque "no disponemos de recursos ilimitados", añadió. "Tenemos normas que seguir en materia de enjuiciamiento penal", subrayó. "Si se reúnen y recogen pruebas fiables y no hay pruebas exculpatorias que atenúen o reduzcan la responsabilidad penal, no dudaremos en actuar", aseguró.

Para llevar a cabo sus investigaciones, la CPI necesita recursos financieros y técnicos, y en diciembre Khan hizo un llamado a la comunidad internacional para que aumentara su ayuda a la institución. Varios países deben anunciar recursos adicionales para apoyar su investigación sobre los presuntos crímenes de guerra en Ucrania.

Londres prometió casi 400.000 libras (488.000 dólares) de financiación adicional, con lo que su apoyo total asciende a un millón de libras (1,22 millones de dólares) desde el año pasado, para financiar el apoyo psicológico a testigos y víctimas de crímenes y reforzar la presencia de expertos británicos en la CPI. La Unión Europea "ya ha aportado más de 10 millones de euros" a la CPI desde el inicio de la invasión rusa y "puedo asegurarles que la Unión Europea está dispuesta a continuar" su apoyo a la corte, declaró el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders.

También recordó la voluntad de la UE de enmendar el Tratado de Roma, por el que se creó la CPI, para permitir que la corte juzgue los "crímenes de agresión" cometidos por Rusia. La CPI sólo tiene jurisdicción sobre los crímenes de guerra y contra la Humanidad cometidos en Ucrania y no sobre los "crímenes de agresión" de Rusia, ya que Moscú y Kiev no son signatarios de dicho tratado.

Con información de Télam