Putin dijo que el diálogo con Ucrania está en "un punto muerto"

En medio de crecientes denuncias de Kiev y las potencias occidentales por presuntos crímenes de guerra y hasta ataques químicos, las negociaciones de paz quedaron en suspenso.

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el martes que las conversaciones de paz con Ucrania llegaron a "un punto muerto" y aprovechó sus primeros comentarios públicos sobre el conflicto en más de una semana para prometer una victoria y reforzar su confrontación política con las potencias occidentales, aliadas del gobierno ucraniano.

En la señal más clara hasta la fecha de que la guerra se prolongará, Putin dijo que Kiev había desbaratado las conversaciones de paz escenificando lo que, según él, eran falsas acusaciones de crímenes de guerra rusos y exigiendo garantías de seguridad para toda Ucrania. "Volvimos a una situación sin salida para nosotros", aseguró el presidente ruso en una conferencia de prensa durante una visita al cosmódromo de Vostochny, a 5.550 kilómetros al este de Moscú.

Al igual que las potencias occidentales que sostienen que Rusia no logró el avance militar que esperaba en Ucrania, Putin aseguró que la lluvia de sanciones que Estados Unidos y sus aliados le impusieron no lograron asfixiar la economía rusa, aunque ya nadie esconde en Moscú que generó múltiples complicaciones y dificultades. "La Blitzkrieg con la que contaban nuestros enemigos no ha funcionado", sentenció el mandatario.

Además volvió a desmentir las denuncias de una masacre de civiles cometida por tropas rusas cuando se retiraron de la periferia de Kiev, la capital ucraniana, como gesto de distensión en un momento en que las negociaciones de paz parecían avanzar. Incluso, Putin recordó los crímenes denunciados contra Estados Unidos durante sus bombardeos en Siria, especialmente la ciudad de Raqqa, epicentro del poder de la milicia Estado Islámico durante unos años.

"¿Han visto cómo esta ciudad siria fue convertida en escombros por la aviación estadounidense? Los cadáveres yacen en las ruinas durante meses descomponiéndose", dijo Putin. "A nadie le importó. Nadie se dio cuenta". "No hubo ese silencio cuando se montaron provocaciones en Siria, cuando acusaron el uso de armas químicas por parte del gobierno de (Bashar al) Assad. Luego resultó que era falso. Es el mismo tipo de falsedad en Bucha", agregó en referencia a la localidad de las afueras de Kiev.

Pese a lo que afirmó el mandatario ruso, una comisión internacional independiente determinó que sí se utilizaron armas químicas en Siria. Hoy autoridades ucranianas acusaron a Rusia de usar este tipo de armamento, prohibido por la ley internacional, en su país.

Con información de Reuters