Boris Johnson, contundente sobre la Guerra: “Putin no habría invadido Ucrania si fuera mujer”

El primer ministro británico sostuvo que la guerra entre Rusia y Ucrania es "un ejemplo perfecto de toxicidad masculina". La respuesta por parte del Kremlin.

Boris Johnson apuntó contra el presidente ruso, Vladimir Putin y consideró que "no habría ordenado la invasión de Ucrania si fuera una mujer". De esta forma, intentó explicar que el inicio de esta guerra es "un ejemplo perfecto de toxicidad masculina" y dijo que "sería mejor" que hubiera "más mujeres en el poder".

Las declaraciones del primer ministro británico fueron en medio de una entrevista a la cadena de televisión alemana ZDF, después de que los líderes occidentales terminaran la cumbre del G7 de tres días en Alemania con la promesa de aumentar los costos económicos y políticos de la guerra de Rusia en Ucrania para Putin y su Gobierno, y cuando comienza la cumbre de la OTAN en Madrid con el ojo puesto en Moscú.

En este contexto, indicó: "Si Putin fuera una mujer, lo que obviamente no es, no creo realmente que se hubiera lanzado en esta guerra loca de macho, de invasión y violencia de la manera que lo hizo".

En la misma entrevista, el dirigente instó a una mayor educación para las niñas en el mundo y abogó para que haya más "mujeres en los puestos de poder". “Si quieres un ejemplo perfecto de masculinidad tóxica, es lo que está haciendo en Ucrania”, agregó el primer ministro de Reino Unido.

Estas declaraciones se suman a la broma que hizo Johnson el fin de semana durante la cumbre del G7 en la que preguntó si era necesario "quitarse la ropa" para una foto de los líderes, en referencia a las fotografías de Putin sin camisa en actividades como pescando o montando a caballo. "Todos tenemos que demostrar que somos más duros que Putin", dijo el primer ministro, mofándose del presidente ruso.

Asimismo, Johnson no se mostró demasiado optimista con respecto una solución rápida a la guerra de Ucrania y reconoció que "todo el mundo quiere que la guerra termine" pero, por el momento, "no hay acuerdo posible" ya que "Putin no hace una oferta de paz".

La respuesta del Kremlin a Boris Johnson

Los comentarios de Boris Johnson fueron objeto de burlas por parte de las autoridades rusas. "A Freud le habría encantado tener en vida un tema así para sus investigaciones", destacó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a la agencia de prensa Ria Novosti respecto al jefe del gobierno británico.

"Boris Johnson tiene una gran imaginación. ¿Qué demonios hicieron los Siete juntos?", comentó por su parte Maria Zakharova, portavoz del ministerio de Asuntos Exteriores ruso en Telegram, en referencia a la cumbre de los dirigentes de las siete principales potencias del G7.