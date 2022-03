Alemania activa un plan de emergencia para garantizar el suministro de gas

El gobierno de Olaf Scholz activó el diagrama de acciones en contextos de contingencia ante el cambio de reglas que impuso Rusia. Sin embargo, la administración Putin intentó bajar la tensión para evitar más conflictos.

Alemania activó el primer nivel de su plan de emergencia para garantizar el suministro de gas natural ante las amenazas de suspensión de las entregas por parte de Moscú, que informó que el pago en rublos que impuso a la Unión Europea (UE) se hará gradualmente. Desde el gobierno de Merkel incluso incitaron al ahorro de la población, aunque el presidente ruso Vladimir Putin le aclaró al canciller Olaf Scholz que el cambio normativo para cobrar en moneda rusa no empeorará las condiciones contractuales.

Este plan de emergencia tiene tres niveles de alerta y, por el momento, "la seguridad del suministro" en gas está garantizada en Alemania, precisó el minsitro de Economía alemán, Robert Habeck. En primera instancia, detalló las formas de ahorrar gas, asegurar el suministro y garantizar que los hogares estén protegidos en las situaciones más graves.

De llegar al peor contexto posible en materia de abastecimiento, la tercera fase implicaría cortar el suministro a la industria de forma gradual, mientras que los hogares y las instituciones críticas, como los hospitales, seguirían recibiendo el gas disponible. Esta fase se activa cuando “hay una demanda de gas excepcionalmente alta, una interrupción significativa del suministro de gas u otra situación de suministro importante y se han aplicado todas las medidas pertinentes basadas en el mercado, pero el suministro de gas es insuficiente para satisfacer la demanda de gas restante, por lo que es necesario adoptar medidas adicionales no basadas en el mercado, en particular para garantizar el suministro de gas a los clientes protegidos”.

Asimismo, se convocó a un equipo de crisis que "está analizando y evaluando la situación del abastecimiento para, en caso necesario, tomar nuevas medidas que aumenten la seguridad del mismo, entre ellas que proveedores de gas y operadores de los gasoductos estén obligados a evaluar periódicamente la situación". En esa línea, Habeck, llamó a los consumidores a ahorrar energía: "Cada kilovatio/hora que se ahorra ayuda".

Alemania, que importa de Rusia 55% del gas y 42% del petróleo y el carbón que consume, fue uno de los principales países en oponerse al embargo de las exportaciones rusas de hidrocarburos como represalia por la invasión en Ucrania. Según el ministro, las reservas se encuentran actualmente en un 25% de sus capacidades, y alertó que si se suspendían las entregas habría "graves consecuencias" pero el país podría "encararlo".

Putin rebaja las tensiones

La decisión de cobrar en rublos "no debe conducir a un deterioro de las condiciones de los contratos para las empresas europeas que importan gas ruso", aseveró Putin, según un comunicado del Kremlin que resume una conversación telefónica con Scholz, cuyo país es un importante consumidor de hidrocarburos rusos.

También Austria activó el primer nivel de alerta para "asegurar el aprovisionamiento de gas en los hogares y empresas", informó el jefe de gobierno Karl Nehammer. El Kremlin insistió ayer en el pago en rublos del gas ruso entregado a Europa, rechazando las críticas del G7, que consideró la exigencia "inaceptable".

El gobierno ruso, el Banco Central y el gigante energético ruso Gazprom tienen que presentar este jueves a Putin un informe sobre la puesta en marcha de un sistema de pago en rublos. El 23 de marzo, se anunció que Rusia dejaría de aceptar pagos en dólares o euros por el gas que vende a la UE y dio a las autoridades rusas una semana para elaborar un nuevo sistema en rublos.

Hoy, sin embargo, el Kremlin matizó la exigencia y anunció que el pago en la moneda rusa se hará gradualmente. "Ya hemos hablado de ello, el pago y la entrega (de gas) es un proceso prolongado en el tiempo", sostuvo el portavoz de la presidencia rusa, Dmitri Peskov, en una rueda de prensa.

Peskov aseguró que finalmente el nuevo sistema no entrará en vigor plenamente a partir de mañana, con nuevas normas para los consumidores europeos. Al respecto, subrayó: "No estamos hablando de entregar mañana y que nos paguen por la noche. No, se trata de un proceso más prolongado en el tiempo, técnicamente hablando".

La invasión rusa y la ola de sanciones sin precedentes contra el Kremin sacudieron el mercado, el precio y la expectativa de provisión de gas natural en toda Europa. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, inició conversaciones con Noruega para acordar suministros de 5.000 millones de metros cúbicos de gas al país para la próxima temporada de invierno.

Según el Kremlin, Putin y Scholz acordaron que expertos de sus respectivos gobiernos traten más a fondo este tema. "Este cambio en el procedimiento de pago tiene lugar porque los miembros de la UE han congelado las reservas de divisas del Banco de Rusia, en violación del derecho internacional", le dijo Putin a Scholz.

Con información de Télam