Groenlandia: 6 curiosidades de la isla que busca apoderarse Trump con Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cada vez insiste más en apoderarse de Groenlandia, la isla más grande del mundo. Por qué es importante este territorio del Reino de Dinamarca y las seis curiosidades que no sabías de él.

Groenlandia en un territorio autónomo, forma parte del Reino de Dinamarca y se encuentra en el extremo del continente norteamericano, específicamente en el Océano Ártico. Entre las grandes curiosidades de esta isla se destaca:

Es la isla más grande del mundo: Groenlandia tiene más de 2,1 millones de kilómetros cuadrados, aunque gran parte de su territorio está cubierto por una capa de hielo casi impenetrable no habitada.

Su capital es la menos poblada del mundo: la ciudad de Nuuk es la capital y cuenta con solo 16 mil habitantes. Se encuentra en la parte oeste frente a Canadá.

Tiene solo 57.000 habitantes: a pesar de ser una de las islas más grandes del mundo cuenta con una población de alrededor de 57 mil habitantes, es decir, de solo 0.025 habitantes por kilómetro cuadrado.



Tiene clima polar: las temperaturas de la isla pueden descender hasta -40°C en el norte durante el invierno. En el sur, el invierno es más suave, con temperatura de alrededor de -7°C.

Tiene el fenómeno de sol de medianoche: se trata de un fenómeno que hace que el sol sea visible durante las 24 horas del día, incluso durante la noche. Este evento suele darse durante dos meses del verano.

La crisis climática impacta en su capa de hielo: Groenlandia tiene una capa de hielo que cubre alrededor del 85% de la isla. Se trata de una de las más grandes del mundo y tiene un duro impacto ambiental, debido a que el calentamiento global contribuye a su deshielo y, en consecuencia, al aumento del nivel del mar.

Por qué Estados Unidos está interesado en Groenlandia

A comienzos de 2025, el presidente estadounidense Donald Trump volvió a plantear la idea de apoderarse de Groenlandia, una iniciativa que ya había manifestado en 2019, durante su primer mandato. Su interés radica en que la isla se encuentra ubicada estratégicamente entre Europa y Norteamérica, por lo que es un territorio clave para el sistema de defensa antimisiles de EE.UU. Además, sus recursos minerales van de la mano con la idea del gigante estadounidense de reducir la dependencia de China.

Si bien Groenlandia es un territorio autónomo que tiene su propio parlamento y Gobierno, Copenhague conserva ⁠la autoridad sobre asuntos exteriores y de defensa. La isla siempre ha buscado su independencia, pero los diferentes partidos políticos tienen distintas ideas sobre cómo acceder a ella.

Por ejemplo, el partido de Naleraq busca que haya un acuerdo de defensa con Estados Unidos de "libre asociación". La idea es que Groenlandia ‌reciba apoyo y la protección del país a cambio de derechos militares, sin convertirse en territorio estadounidense. Sin embargo, muchos se oponen debido a la implicancia que podría tener finalmente el gigante norteamericano en la política interna.