Escritor brasileño Luis Fernando Verissimo muere a los 88 años

El escritor Luis Fernando Verissimo, uno de los autores más populares y respetados de la literatura brasileña, falleció en la madrugada del sábado en un hospital de Rio Grande do Sul, donde había sido ingresado por complicaciones derivadas de una neumonía.

Autor de "Las mentiras que los hombres cuentan" y creador de personajes como el analista de Bagé, Verissimo escribió más de 70 libros. Murió a los 88 años, según una nota de defunción publicada por su equipo médico.

Verissimo "como pocos, supo utilizar la ironía para denunciar la dictadura y el autoritarismo; y para defender la democracia", escribió el presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un comunicado publicado por el palacio Planalto.

Escritor, humorista y caricaturista, Verissimo vendió cerca de 5,6 millones de ejemplares de sus obras. Comenzó su carrera periodística en 1966, como corrector de pruebas del diario Zero Hora, de Porto Alegre, y publicó su primer libro, El Popular, en 1973.

Verissimo también ha escrito columnas en periódicos como O Estado de S. Paulo, O Globo y Zero Hora, consolidándose como una de las voces más influyentes de la crónica brasileña.

Con información de Reuters