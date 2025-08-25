La policía francesa detiene a un sospechoso tras hallar cuatro cadáveres en el río Sena

El monumento de la Torre Eiffel y propiedades residenciales y comerciales en las orillas del río Sena como se ve desde el globo de investigación de aire caliente Ballon Generali de París durante los controles de calidad del aire, sobre el Parque Andre-Citroen en París, Francia

La policía francesa ha detenido a un hombre sospechoso de asesinato tras el descubrimiento de cuatro cadáveres en el río Sena, a las afueras de París, a principios de este mes, según informó el lunes el abogado del hombre.

"Mi cliente está siendo interrogado en relación con estos cuatro asesinatos y está detenido. Ha mantenido su derecho al silencio durante su interrogatorio, ante el juez de instrucción", dijo el abogado Antoine Ory.

Por razones legales, Ory dijo que no podía nombrar a su cliente, que fue detenido la semana pasada y puesto bajo investigación como sospechoso de los asesinatos del domingo.

Los cuatro cadáveres fueron encontrados juntos en el Sena, cerca de Choisy-Le-Roi, en los suburbios del sureste de la capital francesa, según informa la prensa local.

Dos de las víctimas eran indigentes. Otra víctima era un hombre francés de 48 años, mientras que la cuarta víctima era un argelino de 21 años, que vivían cerca, según los medios de comunicación.

El caso está siendo investigado por la fiscalía del suburbio parisino de Créteil, que no hizo más comentarios al respecto cuando se contactó con ella.

Con información de Reuters