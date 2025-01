Barack Obama y Jennifer Aniston, ¿Juntos? Cuál es la verdad y cómo surgió el rumor

Crecen los rumores de un supuesto romance entre Barack Obama y Jennifer Aniston (imagen ilustrativa creada con la IA Grok).

En medio de los impactantes rumores de que Barack y Michelle Obama "viven vidas separadas", la periodista televisiva Meghan McCain reveló detalles sobre los rumores de su divorcio y el posible romance con la actriz Jennifer Aniston. La ausencia de Michelle en el funeral de Jimmy Carter y en la inauguración de Barack en las últimas semanas ha desatado intensas especulaciones sobre el estado de su relación.

Personas de reputación confiable han estado difundiendo el rumor de que los Obama se están divorciando. Han escuchado durante mucho tiempo que viven vidas separadas", dijo Palmieri, soltando otra bomba.

Antes del fin de semana en el que se conmemoraba el cumpleaños de Michelle, Barack compartió una foto que generó rumores entre los dos. Publicó una foto de ellos tomados de la mano mientras cenaban, junto con el comentario "Feliz cumpleaños al amor de mi vida, @MichelleObama".

McCain y Palmieri no estuvieron completamente convencidos y les impresionó especialmente la calidad de las fotos. Palmieri señaló que esta es una oportunidad para abandonar Washington por completo ahora que los Obama están fuera de la política.

Michelle, quien cumplió 61 años la semana pasada, no estuvo presente en el funeral del ex presidente Jimmy Carter el 9 de enero debido a un conflicto de programación. También se reveló que no asistiría a la ceremonia de inauguración de Donald Trump con su esposo el lunes.

Inmediatamente después del anuncio, los fanáticos de la poderosa pareja política se preocuparon de que pudiera haber problemas en el paraíso. Sin embargo, algunos desestimaron el rumor y sugirieron que Michelle solo estaba haciendo una declaración política.

La última vez que se vio a la pareja junta fue a mediados de diciembre, hace más de un mes, cuando salieron a cenar en Los Ángeles, según un informe de Daily Mail.

¿Obama y Jennifer Aniston, juntos? Qué se sabe hasta ahora

En octubre pasado, la actriz Jennifer Aniston desmintió públicamente las afirmaciones "absolutamente falsas" de una revista de chismes estadounidense de que ella y Barack Obama estaban en una relación, lo que hizo sentir a Michelle "traicionada".

A pesar de las tensiones que surgieron durante su tiempo en la Casa Blanca, Barack explicó en The Breakfast Club que nunca permitieron que sus discusiones se tornaran demasiado feas y que siempre "se respetaron" mutuamente. Dejó en claro que incluso cuando peleaban, nunca consideró el divorcio.

Los rumores sugieren que sí están separados, con Michelle evitando algunos de los eventos de Barack. Sin embargo, sus publicaciones públicas exaltan el amor y la unidad.

Aunque ninguno ha abordado directamente los rumores, continúan expresando públicamente respeto mutuo y afecto, desestimando las afirmaciones de graves discordias matrimoniales.