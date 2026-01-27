Europa debe revisar la legislación o sufrirá un declive económico, advierte un grupo bancario

El horizonte de la ciudad con su distrito financiero es fotografiado en Fráncfort, Alemania

La economía europea corre el riesgo de quedar aún más rezagada respecto a otras ‍regiones a menos que ⁠la Unión Europea revise una normativa que está mermando la capacidad de los bancos para conceder préstamos, según advirtió la Federación Bancaria Europea (FBE).

La situación actual no es "ni satisfactoria ni sostenible", dijo el sector en una carta dirigida a representantes de la Comisión Europea, entre ellos la presidenta, Ursula von der Leyen.

"El panorama regulador y supervisor se ha vuelto ‌cada vez más complejo y fragmentado", escribió ⁠Slawomir Krupa, presidente de la FBE ⁠y consejero delegado de la entidad de crédito francesa Société Générale , en la carta del 19 de enero a ‍la que tuvo acceso Reuters.

"Los bancos, ya sujetos a elevados requisitos de capital, operan bajo ⁠el espectro de nuevos aumentos".

Krupa ‌citó datos recopilados por la FBE para 2021-2024 que mostraban que 15 grandes bancos tenían que mantener más de 100.000 millones de euros en capital adicional debido a medidas de supervisión discrecionales.

El 90% del capital neto ‌generado ‌se destinó a cumplir esas medidas, y se perdieron 1,5 billones de euros en capacidad potencial de préstamo, dijo la FBE.

EL DÉBIL CRECIMIENTO PREOCUPA A LAS EMPRESAS Y A LOS DIRIGENTES

Las tasas de ​crecimiento económico relativamente bajas de Europa llevan mucho tiempo preocupando a responsables económicos y empresas, mientras que los esfuerzos por integrar los dispares sectores bancarios de la región han tenido dificultades.

Un portavoz de la Comisión Europea declaró que la simplificación de las normas era una "prioridad central", y que la ‍Comisión ya había presentado medidas para reducir la complejidad y apoyar un mercado único más integrado.

Sin embargo, la simplificación no era solo responsabilidad de la Comisión, sino también del Parlamento Europeo, los Gobiernos nacionales y los supervisores, dijo el ​portavoz.

Los resultados de un informe que la Comisión está elaborando sobre la competitividad del sector bancario regional "contribuirán a nuestra evaluación de ​las medidas específicas que podrían apoyar más eficazmente la capacidad de los bancos para competir y financiar ⁠la economía europea", añadió el portavoz en comentarios enviados por correo electrónico.

Con información de Reuters