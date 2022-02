Ucrania: Rusia anuncia retirada parcial y EEUU lo pone en duda

Los líderes de EEUU y Rusia mantienen los cruces verbales mientras la tensión se mantiene alta alrededor de un posible conflicto armado en la frontera ruso-ucraniana.

La tensión alrededor de Ucrania sigue alta y así lo demostraron hoy los presidentes de Rusia y Estados Unidos, Vladimir Putin y Joe Biden, respectivamente, al hacer mensajes públicos sobre el tema. El primero anunció un "retiro parcial" de sus tropas cerca de la frontera ucraniana y se mostró abierto a discutir la última respuesta que recibió de la OTAN. El segundo, sin embargo, puso en duda el repligue ruso y alertó que una invasión de Moscú a su aliado es aún "una clara posibilidad".

Las palabras de Putin buscaron bajar la tensión luego que líderes e importantes medios occidentales describieran ayer un escenario casi de guerra inminente.

El mensaje de Putin

“Los destacamentos de los distritos militares Sur y Oeste que cumplieron sus misiones se preparan este martes para volver a sus bases en trenes y vehículos de traslado de tropas”, anunció primero el vocero del Ministerio de Defensa ruso, Igor Konashenkov, según publicó la agencia de noticias rusa Sputnik, y luego Putin confirmó el "retiro parcial" de los soldados que habían sido desplegados, según su gobierno, para realizar ejercicios militares en la zona fronteriza con Ucrania.

Putin no dio detalles de cuántos militares fueron retirados ni de qué zonas. Sí aclaró, en cambio, que recibió una nueva respuesta de la OTAN a sus demandas -principalmente que Ucrania no ingrese como miembro de la alianza militar occidental- y que, aunque "no responden a las preocupaciones de Rusia", sí "contienen ideas sobre las que no estamos cerrados a discutir".

Durante la conferencia de prensa posterior a su reunión con el jefe de gobierno alemán Olaf Scholz, el presidente ruso también rechazó una propuesta que surgió ayer desde el Parlamento de su país y que generó especial preocupación en Ucrania: el pedido de un grupo de diputados de analizar una posible anexión de las dos provincias orientales ucranianas que se sublevaron en 2014 y que desde entonces encabezan una guerra separatista contra el gobierno nacional en Kiev.

"Haremos todo para resolver el problema en Donbass (como se conoce a esa zona separatista), pero lo haremos ante todo en base a las posibilidades no realizadas de los acuerdos de Minsk", aseguró Putin, en referencia a los acuerdos que firmó su gobierno, el ucraniano y los mediadores europeos de Francia, Alemania y la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) para frenar el conflicto armado en el este de Ucrania.

Este acuerdo estableció las bases para una tregua que permita abrir un proceso de diálogo que resuelva de manera pacífica el conflicto. Esto nunca avanzó realmente y las agresiones, de uno y otro lado, se mantienen aunque con menor intensidad que en 2014.

El mensaje de Biden

En un discurso dedicado exclusivamente a este tema, Biden aclaró que no cree en la "retirada parcial" que anunció Putin. Sostuvo que hay alrededor de 150.000 militares en la zona fronteriza de Rusia y Bielorrusia -aliado de Moscú- con Ucrania y que una invasión es aún "una clara posibilidad". En la misma línea de expertos citados por medios estadounidenses, aseguró que su gobierno no ha podido "verificar" el repliegue y que, en su opinión, las Fuerzas Armadas rusas siguen "en una posición amenazante".

El mandatario le respondió directamente a los reclamos de Putin por el posible ingreso de Ucrania a la OTAN.

“Estados Unidos y la OTAN no son una amenaza para Rusia. Ucrania no está amenazando a Rusia. No buscamos desestabilizar a Rusia. A los ciudadanos rusos: ustedes no son nuestro enemigo. Y no creo que quieran una guerra sangrienta y destructiva contra Ucrania”, sostuvo el presidente estadounidense que volvió a amenazar con "responder de manera decidida si Rusia ataca a Ucrania".

“La Segunda Guerra Mundial fue una guerra de necesidad. Si Rusia ataca a Ucrania, sería una guerra por elección o una guerra sin causa o razón", agregó Biden y prometió que se está trabajando en una resolución diplomática.