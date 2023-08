Donald Trump se entregó en Georgia y quedó libre bajo fianza

El ex presidente fue fichado y fotografiado y fue liberado, en el marco de la acusación de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020.

El ex presidente de Estados Unidos Donald Trump cumplió esta noche su anunciada entrega a la policía del estado Georgia y quedó en libertad bajo fianza tras pagar 200.000 dólares, informó la prensa local. Trump está procesado bajo la acusación de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020. El ex mandatario fue fichado en la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, capital de Georgia.

En un trámite que duró menos de media hora, allí se constató que mide 1,92 metros y pesa 97,5 kilogramos, y se le tomó la fotografía de rigor para el prontuario, informó el sheriff Patrick Labat, según la televisora CNN.

La caravana de Trump llegó a la cárcel a las 7:34 p.m., unos 30 minutos después de que su avión privado aterrizara en el aeropuerto Hartsfield-Jackson de Atlanta. Entre sus partidarios fuera de la cárcel se encontraba la representante estadounidense de Georgia, Marjorie Taylor Greene, uno de sus seguidores más destacados en el Congreso.

En uno de sus últimos mensajes en la red social Truth Social, Trump ha afirmado que será arrestado por una "fiscal de distrito de izquierda radical", refiriéndose a Fani Willis, que lidera el caso, a la par que ha defendido, como ha hecho otras veces, que las elecciones fueron manipuladas.

Trump, de 77 años, ya ha entrado en territorio inexplorado como el primer expresidente de Estados Unidos que enfrenta cargos penales, aunque los cuatro casos presentados en su contra no han dañado su condición de favorito en la carrera por la nominación republicana para desafiar al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2024.

Giuliani, ex abogado de Trump, se entregó a Justicia

Rudolph Giuliani, el ex abogado de Trump y ex gobernador de Nueva York, se entregó el miercoles a las autoridades de Georgia, Estados Unidos, tras haber sido imputado junto al ex presidente en la causa por haber intentado alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado del sudeste del país. Según informó la prensa local, quedó libre tras pagar una fianza de 150.000 dólares en un proceso que demoró poco más de una hora. "Me siento muy, muy honrado de estar involucrado en este caso porque es una lucha por nuestra forma de vida", afirmó Giuliani al salir de la sede policial.

Giuliani fue imputado la semana pasada junto a otros 18 acusados -incluido el expresidente republicano que busca retonrar a la Casa Blanca- y tenía plazo hasta el viernes próximo para presentarse voluntariamente ante la Justicia en Atlanta, la capital de ese estado.

Giulliani se entregó en la tarde de este miércoles y fue tratado y procesado "como todos los demás" imputados en esa causa, en un proceso que incluye la toma de huellas dactilares y fotografías policiales, afirmó el sheriff del condado de Fulton, Pat Labat. El arresto, la confección de la ficha de antecedentes y la liberación demoró menos de una hora, según la televisora CNN. Luego, Giuliani quedó en libertad tras pagar 150.000 dólares en concepto de fianza, según el diario estadounidense Voz de América.

Según dijo el abogado, la fiscal de distrito Fani Willis "pasará a la historia de Estados Unidos por haber llevado a cabo uno de los peores ataques a la Constitución estadounidense cuando este caso sea desestimado". Horas antes, cuando anunció a periodistas que lo aguardaban a las puertas de su domicilio en Nueva York que iría a entregarse a Georgia, Giuliani dijo: "Soy un chico grande. Puedo soportarlo. He librado batallas mucho peores que esta".

Con información de Télam, Reuters y EuropaPress