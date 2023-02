Paraguay sin acceso a visas para EEUU por sanciones a Cartes

Las medidas tomadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos bloquearon la posibilidad de que ciudadanos paraguayos puedan acceder a la documentación necesaria para ingresar al país del norte.

Desde agosto del año pasado, al menos, las decisiones tomadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos golpean a la política paraguaya, en especial al Partido Colorado. En esta ocasión, las sanciones impuestas al expresidente Horacio Cartes -designado como "significativamente corrupto"- implican, por el momento, que las y los ciudadanos paraguayos no tengan acceso a la visa estadounidense, dado que la única forma de pagar el trámite era a través de una empresa de su propiedad. Las decisiones por parte del país del norte llegan en un año electoral en el que, en abril de este año, los colorados disputarán su continuidad en el Poder Ejecutivo.

El propio Departamento de Estado informó en su sitio web que el pago de la visa ya no se podrá realizar mediante la firma Pronet (Aquí Pago), propiedad de Cartes, por lo que las y los paraguayos sin visa vigente no podrán viajar a EEUU al menos por el momento.

"Los interesados no podrán continuar con el proceso de visa hasta que se pague la tarifa. Sigan revisando esta página web para obtener actualizaciones e instrucciones, ya que todas se publicarán aquí y no a través del centro de llamadas ni a través de la Embajada de los Estados Unidos", instó el Departamento en su plataforma. Como se trata del único método para abonar la visa, temporalmente estarán impedidos de acceder al documento y, por ende, no podrán viajar a Estados Unidos a menos que cuenten con ese beneficio desde antes. No obstante, quienes tengan "solicitudes de viaje de emergencia" pueden tramitar variantes a través de correos electrónicos a (paraguayvisas@state.gov), según informaron las autoridades.

El costo del trámite, informó el portal ABC, es de 160 dólares, que deben ser abonados en ventanilla luego de completar una solicitud en línea como requisito para el agendamiento de una cita para acceder a la entrevista correspondiente. Al finalizar ese proceso, las y los interesados debían acercarse a alguna sucursal designada de Aquí Pago (Pronet), realizar el pago y con el recibo agendar la cita en la embajada de Estados Unidos. Ahora, todas aquellas personas que hayan completado la solicitud en línea, pero no se acercaron a pagar, se encuentran en el "limbo", señaló el portal de noticias, hasta que EEUU establezca una nueva plataforma de cobro.

Aquí Pago y Pago Express, ambas de Cartes, ya habían comunicado a las y los usuarios que el servicio de la firma estadounidense Western Union no estaría disponible "por tiempo indefinido". Las dos empresas operan bajo el ala de Fintech Inversiones SA, al igual que la billetera electrónica Wally, consignó el sitio del diario Última Hora.

En Asunción informó que esta situación también afecta a las y los conductores de la plataforma de transporte Bolt, porque presentan dificultades para efectuar el pago de sus comisiones, que se hacía bajo las mismas empresas.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el jueves 26 de enero al expresidente Cartes y al vicepresidente, Hugo Velázquez, con la prohibición de entrar a Estados Unidos y de operar -ellos o empresas de su propiedad- con el sistema financiero estadounidense. Las sanciones incluyen a todas las propiedades e intereses en posesión de los dos dirigentes del Partido Colorado. Además, quedaron bloqueadas todas las entidades que sean propiedad directa o indirecta, en un 50% o más, de una o más de las personas bloqueadas, a menos que esté autorizada por una licencia general o específica o que esté exenta de otro modo.

Tanto Cartes como Velázquez fueron declarados "significativamente corruptos" el año pasado, unos meses antes de la interna colorada previa a las elecciones generales de este año, que se disputarán el 23 de abril. Entonces, el lugar de Velázquez tambaleó en el Ejecutivo nacional y, como consecuencia el presidente, Mario Abdo Benítez, decidió alejarse de él. El vicepresidente sólo dejó de lado sus aspiraciones presidenciales en la interna colorada. Mientras, Cartes decidió seguir su camino y logró imponerse en las elecciones del pasado 18 de diciembre, por lo que acaba de asumir como nuevo jefe partidario.

Con información de Télam