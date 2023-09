Acuerdo EEUU-Irán: intercambio de prisioneros y liberación de fondos iraníes

Cinco norteamericanos llegaron a Qatar y otros cinco iraníes fueron liberados en Estados Unidos, luego que el dinero iraní retenido en Corea del Sur fue desbloqueado.

Cinco estadounidenses detenidos en Irán llegaron este lunes a Qatar y otros cinco iraníes fueron liberados en Estados Unidos en cumplimiento de un acuerdo de intercambio de prisioneros, luego que 6.000 millones de dólares iraníes retenidos en Corea del Sur fueran desbloqueados, informaron autoridades. El vocero de la Cancillería iraní, Nasser Kanani, explicó a la prensa en Teherán que el dinero que estaba bloqueado ya había llegado a Qatar, país que actuó como mediador y donde tuvo lugar el canje de prisioneros.

En paralelo, el gobernador del Banco Central de Irán, Mohamad Reza Farzin, confirmó que se había realizado la transferencia y dijo que Teherán va a llevar a Corea del Sur a la Justicia por haber retenido los fondos. De esta manera, se dio por concluido el acuerdo bilateral que tardó meses en negociarse y que se selló en medio de crecientes rumores de que los dos países y el resto de las potencias mundiales estarían cerca de firmar un nuevo acuerdo nuclear, que suspendería el avance del programa nuclear iraní a cambio de levantar las sanciones económicas y comerciales que asfixian la economía iraní, como sucedió en 2015.

El intercambio de prisioneros

Los cinco ciudadanos estadounidenses, que habían sido calificados de "injustamente detenidos", fueron liberados y aterrizaron alrededor de las 17.40 en el aeropuerto de Doha, desde donde partirán mañana hacia Estados Unidos. Otros prisioneros incluidos en el canje son el ambientalista Morad Tahbaz y el empresario Emad Sharqi, ambos ciudadanos estadounidenses de origen iraní.

Además de los ciudadanos estadounidenses liberados en Qatar, otros cinco iraníes fueron liberados en Estados Unidos, de los cuales "dos regresarán a Irán, otro viajará a un tercer país debido a la presencia de su familia en ese país y los dos últimos se quedarán" en Estados Unidos, según Kanani. Entre ellos, destacan Reza Sarhangpour y Kambiz Attar Kashani, acusados de haber esquivado las sanciones estadounidenses contra Irán.

Un tercer preso, Kaveh Lotfolah Afrasiabi, fue detenido en su casa cerca de Boston en 2021 y está acusado por Estados Unidos de ser un agente iraní. Además, fueron incluidos en este canje Mehrdad Moein Ansari y Amin Hasanzadeh, acusados de estar vinculados a las fuerzas de seguridad iraníes.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el acuerdo en un comunicado difundido este lunes por la Casa Blanca, poco antes de que se realizase el intercambio. "Hoy, cinco estadounidenses inocentes que estaban prisioneros en Irán finalmente volverán a casa. Estoy agradecido a nuestros socios en el país y en el extranjero por sus incansables esfuerzos para ayudarnos a lograr este resultado, incluidos los Gobiernos de Qatar, Omán, Suiza y Corea del Sur", dijo en el comunicado.

Entre los cinco estadounidenses, está el empresario Siamak Namazi, nacido en Teherán, que había sido detenido en 2015 y condenado a 10 años de cárcel en 2016 por espionaje. Namazi agradeció al presidente estadounidense, el demócrata Joe Biden, por ignorar las presiones políticas internas y tomar decisiones "difíciles". "Gracias, presidente Biden, por poner la vida de ciudadanos estadounidenses por encima de la política", dijo Namazi en un comunicado, informó la agencia de noticias AFP.

A pesar de este acuerdo, no se espera que el canje elimine las tensiones entre Estados Unidos e Irán, que ha comenzado a enriquecer uranio a niveles compatibles con la fabricación de armas atómicas luego que Washington se retirara de modo unilateral de un acuerdo nuclear firmado en 2015. Para algunos expertos, este acuerdo alcanzado tras unas discretas negociaciones muestra que las tensiones entre Irán y Estados Unidos, dos países que no tienen relaciones diplomáticas, se han ido rebajando, pero no anticipa ningún avance sobre el programa nuclear iraní.

Coincidiendo con el canje, Estados Unidos anunció sanciones contra el Ministerio de Inteligencia iraní y contra el ex presidente Mahmud Ahmadinejad. La liberación de los fondos, retenidos por Corea del Sur en virtud de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Irán, era una condición clave para el intercambio de cinco detenidos de cada lado.

El equivalente a 5.950 millones de dólares fue este lunes depositado en seis cuentas iraníes en dos bancos de Qatar, dijo el jefe del emisor de la República Islámica en declaraciones a la televisión estatal. Los fondos, producto de la venta de crudo iraní a Corea del Sur, fueron inmovilizados después de que Estados Unidos se retirara en 2018 de un acuerdo internacional sobre el programa nuclear de Teherán durante el gobierno del republicano Donald Trump.

Con información de Télam