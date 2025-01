A semanas de su asunción, Trump amenazó a vecinos, Hamas y pidió el control de Groenlandia

Donald Trump asumirá su segundo mandato como presidente de Estados Unidos el 20 de enero, pero continúa lanzando amenazas a otros países. En una conferencia de prensa en la mansión del presidente electo en Mar a Lago, Florida, el sucesor de Joe Biden amenazó a paises vecinos como México y Canadá, y exigió por "seguridad" el control de Groenlandia. En tanto que sentó una fuerte postura también sobre el conflicto en la franja de Gaza, al asegurar que "se desatará el infierno" si para cuando asuma su cargo los 34 rehenes que Hamas mantiene en cautiverio.

"Si esos rehenes no han regresado para cuando yo asuma el cargo, se desatará el infierno en Oriente Medio. Y no será bueno para Hamás. Y, francamente, no será bueno para nadie", lanzó.

También, le consultaron a Trump sobre Groenlandia, territorio de Dinamarca, y que había afirmado que no descartaba la coerción militar, y subrayó que necesitan a la isla “por razones de seguridad nacional".

"La gente no sabe si Dinamarca tiene algún derecho legal, pero deberían abandonarlo. Lo necesitamos por razones de seguridad nacional. Hablo de proteger el mundo libre. No se necesitan binoculares. Por esa zona hay barcos chinos y rusos. No dejaremos que eso pase", afirmó el candidato electo por el Partido Republicano.

También sostuvo que cree "que la gente de Groenlandia va a votar por su independencia o para unirse a EE.UU". "¿Que no lo hace? No pasa nada, le voy a poner unos aranceles a Dinamarca altísimos", amenazó.

En la misma tónica, le pidieron si puede afirmar que no usará la coerción militar para controlar Groenlandia y el Canal Panamá o que expliqué cuál será su estrategia, Trump respondió que "no" y sintetizó: "Los necesitamos por razones de seguridad económica".

También volvió a fogonear las tensiones con México y anunció que le cambiarán el nombre al Golfo de México. Una vez más, pidió que dejen de "permitir" que millones de personas entren a Estados Unidos.

"Mucha de esa agua es nuestra. Vamos a cambiar el nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Qué nombre más bonito. Es apropiado", lanzó. Según sostuvo, a través de ese país vecino y el otro, Canada, "las drogas vienen también en números records".