El sector servicios español registra en octubre su mayor crecimiento en diez meses, según el PMI

Un camarero y una camarera conversan frente a los clientes en la terraza de un restaurante en el centro de Málaga, España

ov (Reuters) -El sector servicios español experimentó en octubre su crecimiento más rápido en diez meses, impulsado por el aumento del volumen de nuevos trabajos y el incremento de los niveles de personal, según mostró una encuesta el miércoles.

El índice PMI de servicios de HCOB España subió a 56,6 en octubre, frente a 54,3 en septiembre. Cualquier cifra superior a 50 indica crecimiento de la actividad.

"El sector privado español inicia el cuarto trimestre con un notable dinamismo", dijo Jonas Feldhusen, economista de Hamburg Commercial Bank. "Las cifras del índice PMI de octubre alimentan el optimismo de que el PIB español podría crecer cerca de un 3,0% en 2025".

La expansión se apoyó en la demanda interna, mientras que la demanda internacional se mantuvo moderada debido a las incertidumbres mundiales. El empleo en el sector registró el mayor aumento desde julio.

A pesar del fuerte crecimiento, la inflación de los precios de los insumos siguió siendo motivo de preocupación, con un aumento de los costes debido al incremento de los salarios y de los gastos en combustible y energía.

La confianza en las perspectivas del sector se reforzó, alcanzando su nivel más alto en siete meses, mientras las empresas preveían una fuerte demanda continuada y planeaban ampliar sus actividades comerciales. Sin embargo, el incierto entorno internacional sigue pesando sobre la demanda exterior, señaló Feldhusen.

Una encuesta afín publicada esta semana mostró que el crecimiento del sector manufacturero se aceleró en octubre.

La economía española superará a sus homólogas de la eurozona por segundo año consecutivo en 2025 gracias al auge del turismo, la solidez del mercado laboral, favorecida por la inmigración, y el consumo interno. En septiembre, el Gobierno elevó su previsión de crecimiento para todo el año del 2,6% al 2,7%.

